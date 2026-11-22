«Фламенго» муддатидан аввал Бразилия чемпионига айланди ва 10-титулни расмийлаштирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Рио-де-Жанейронинг «Фламенго» клуби Бразилия А Серияси якунланишига икки тур қолганида муддатидан аввал чемпионлик унвонини қўлга киритди.
- 36-турда «Палмейрас» билан 1:1 ҳисобида дуранг ўйнаган жамоа ўтган мавсумдаги титулини муваффақиятли ҳимоя қилди.
- Бу ғалаба клуб тарихидаги 10-чемпионлик бўлиб, жамоа ушбу кўрсаткич билан Бразилия футболи тарихида иккинчи ўринни эгаллаб турибди.
Рио-де-Жанейронинг машҳур «Фламенго» клуби Бразилия А Серияси якунланишига 2 тур қолганида мамлакат чемпионлиги унвонини муддатидан аввал қўлга киритди. Чемпионатнинг 36-турида ўзининг асосий таъқибчиларидан бири — «Палмейрас»га қарши майдонга тушган жамоа 1:1 ҳисобида дуранг қайд этди ва бу натижа олтин медалларни кафолатлаш учун етарли бўлди.
Чемпионлик ҳимояси ва тарихий 10-соврин
Шу тариқа, «Фламенго» ўтган мавсумда қўлга киритган чемпионлик титулини муваффақиятли ҳимоя қилди ва ўз тарихида 10-марта Бразилиянинг энг кучли клубига айланди. Ушбу кўрсаткич бўйича Рио-де-Жанейро гранди Бразилия футболи тарихида 2-ўринни эгаллаб турибди. Мутлақ рекорд эса 12 бор чемпионликка эришган «Палмейрас» клубига тегишли.
Европа юлдузлари билан безалган чемпионлик таркиби
Жорий мавсумдаги муваффақиятда жамоа сафига келиб қўшилган ва Европа топ-клубларида катта тажриба тўплаган юлдуз футболчиларнинг ҳиссаси катта бўлди. Ҳозирда «Фламенго» шарафини қуйидаги машҳур яримҳимоячилар ҳимоя қилмоқда:
Жоржиньо — Лондоннинг «Челси» ва «Арсенал» клубларидаги ўйинлари билан танилган тажрибали таянч яримҳимоячиси;
Сауль Ньигес — Мадриднинг «Атлетико» клубидаги узоқ йиллик фаолияти орқали танилган испаниялик яримҳимоячи;
Лукас Пакета — Бразилия миллий терма жамоасининг етакчи яримҳимоячиларидан бири.
«Фламенго»нинг чемпионлик мавсуми кўрсаткичлари
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Мусобақа
Бразилия чемпионати (А Серия)
Ҳал қилувчи учрашув
36-тур: «Фламенго» 1:1 «Палмейрас»
Чемпионлик муддати
Мавсум якунланишига 2 тур қолганида
Клуб тарихидаги титуллар
10-чемпионлик (кетма-кет 2-мавсум)
Тарихий жадвалдаги ўрни
2-ўрин (рекорд «Палмейрас»да — 12 та титул)
Таркибдаги таниқли юлдузлар
Жоржиньо, Сауль Ньигес, Лукас Пакета
Сизнингча, Жоржиньо, Сауль ва Лукас Пакета каби юлдузлар жамланган ҳозирги «Фламенго» Жанубий Американинг энг кучли клуби — Либертадорес Кубогида ҳам ғолиб чиқишга қодирми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол ихлосмандларига Бразилия футболидаги ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…