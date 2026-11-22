«Бока Хуниорс» финалда «Атлетико Минейро»ни енгиб, Copa Sudamericana ғолибига айланди
Аргентинанинг афсонавий «Бока Хуниорс» клуби Жанубий Америка кубоги (Copa Sudamericana) мусобақасининг 2026 йилги мавсумида бош совринни қўлга киритди. Ҳал қилувчи финал учрашувида Бразилиянинг «Атлетико Минейро» жамоасига қарши майдонга тушган Буэнос-Айрес клуби 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди.
Тарихий 3-титул ва 21 йиллик кутиш
Учрашувнинг ҳар икки бўлимида биттадан гол урган аргентиналиклар рақибга ҳеч қандай имконият қолдирмади. Шу тариқа, «Бока Хуниорс» 21 йиллик узоқ танаффусдан кейин яна ушбу нуфузли турнир тахтига қайтди ва ўз тарихида учинчи бор Copa Sudamericana чемпиони бўлди (аввалроқ клуб 2004 ва 2005 йилларда зафар қучган эди).
Аргентина гегемонлиги ва Бразилия клубларининг 6 йиллик омадсизлиги
Ушбу финал Жанубий Америка клублар футболидаги икки муҳим тенденцияни яна бир бор тасдиқлади:
Аргентинанинг кетма-кет 3-ғалабаси: Сўнгги уч мавсумда Copa Sudamericana кубоги фақат Аргентина жамоаларига насиб этмоқда — аввалги икки йилда «Расинг» ва «Ланус» чемпион бўлган эди.
Бразилиянинг «финал лаънати»: Сўнгги 6 йил давомида мусобақа финалларида фақат Бразилия клублари мағлубиятга учрамоқда. Бу давр мобайнида «Ред Булл Брагантино», «Сан-Паулу», «Форталеза», «Крузейро» ҳамда икки бор «Атлетико Минейро» ҳал қилувчи баҳсларда имкониятни бой берди.
Copa Sudamericana — 2026 финали ва тарихий статистика
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва фактлар
Финал учрашуви
«Бока Хуниорс» 2:0 «Атлетико Минейро»
Голлар тақсимоти
1-бўлимда 1 та гол, 2-бўлимда 1 та гол
«Бока Хуниорс» титуллари
3-чемпионлик (2004, 2005, 2026)
Аргентина серияси
Сўнгги 3 йилда 3 та ғолиб («Расинг», «Ланус», «Бока Хуниорс»)
Бразилия антирекорди
Сўнгги 6 та финалнинг барчасида мағлубият
Сизнингча, Жанубий Американинг иккинчи даражали клублар турнирида Аргентина жамоаларининг бундай устунлиги нима билан боғлиқ — тактик интизомми ёки финаллардаги характер?
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