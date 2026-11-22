SpaceX АҚШ Космик кучлари буюртмаси билан махфий миссияни учирди: нималар маълум?
SpaceX космик компанияси АҚШ Космик кучлари (USSF) буюртмаси асосида махфий миссия доирасида Falcon 9 ракетасини муваффақиятли учирди. Бу ҳақда 21 ноябрь куни Space.com портали хабар берди.
Манбага кўра, Falcon 9 элтувчи ракетаси Ванденберг космик кучлари базасидан USSF-317 номли миссия доирасида старт олган. Миссия махфий характерга эга бўлгани боис фойдали юк таркиби ва ракетанинг иккинчи поғонаси йўналган якуний нуқта ҳақида маълумотлар ошкор этилмаган.
Starshield ва ҳарбий кузатув тахминлари
Экспертларнинг фикрича, Falcon 9 паст ер орбитасига SpaceX’нинг Starshield сунъий йўлдошлар гуруҳини олиб чиққан бўлиши мумкин. Бундай аппаратлар АҚШ Космик кучларининг ҳарбий кузатув ва нишонни аниқлаш тизимида қўлланилиб, дунёнинг турли минтақаларидаги эҳтимолий нишонларни кузатиш имконини беради.
Параметр / Жиҳат
Тафсилотлар
Компания ва буюртмачи
SpaceX / АҚШ Космик кучлари (USSF)
Миссия номи ва санаси
USSF-317, 21 ноябрь
Учириш нуқтаси
Ванденберг космик кучлари базаси
Маълумот мақоми
Юк таркиби ва орбитал якуний нуқта сир тутилган
Боғлиқ лойиҳа
2,29 млрд долларлик SDN Backbone шартномаси (27 майда эълон қилинган)
2,29 миллиард долларлик SDN Backbone тармоғи
Маълумотларга кўра, АҚШ Космик кучлари 27 май куни Илон Маскнинг SpaceX компанияси билан паст ер орбитасида SDN Backbone юқори тезликдаги сунъий йўлдош алоқа тармоғини жадал ишлаб чиқиш ва жойлаштириш бўйича 2,29 миллиард доллар қийматида шартнома имзоланганини маълум қилган эди. Ушбу тармоқ бутун дунё бўйлаб датчик ва қуролланиш тизимлари ўртасида узлуксиз ҳамда ҳимояланган алоқани таъминловчи ҳарбий коммуникация архитектурасининг асосий унсурларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Сизнингча, тижорат космик компанияларининг мудофаа ва орбитал алоқа инфратузилмасидаги роли тобора кучайиб бориши глобал космик соҳадаги рақобатга қандай таъсир кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…