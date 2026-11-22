Актриса Малика Авазова яна бир бор она бўлди
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Актриса Малика Авазова яна бир бор оналик бахтига муяссар бўлди. Санъаткор 11 ноябрь куни ўғил фарзандли бўлди. Шу тариқа унинг фарзандлари сони учтага етди.
Малика Авазова қувончли хабарни Instagram саҳифасидаги Stories орқали кузатувчилари билан бўлишди.
Маълумот учун, актрисанинг Муҳаммадали ва Муҳаммадамин исмли эгизак ўғиллари бор. Янги туғилган чақалоқ билан бирга Малика Авазова уч нафар ўғил фарзанднинг онасига айланди.
Ҳозирча актриса чақалоққа қандай исм қўйилганини маълум қилмаган.
Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари Малика Авазовани оиласидаги қувончли воқеа билан табриклаб, чақалоққа соғлик, бахт ва узоқ умр тиламоқда.
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