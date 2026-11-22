Қимматбаҳо салон ҳам, отанинг юзи ҳам «безатилди»: бу бахтли лаҳзалар қайтиб келмайди
Ижтимоий тармоқларда икки қизалоқ отасининг юзи ва қимматбаҳо автомобиль салонини юзлаб ранг-баранг стикерлар ҳамда болаларча чизиқлар билан «безатгани» акс этган видеолавҳа кенг тарқалиб, кўпчиликнинг меҳрини қозонди.
Видеолавҳада автомобиль ичида ўтирган ота қизалоқларининг ўйинига заррача эътироз билдирмай, аксинча, хотиржамлик билан унга имкон бераётганини кўриш мумкин. Қизалоқлар эса бор меҳри ва завқи билан отасининг пешонаси, ёноқлари ва бурнига сариқ смайликлар ҳамда юлдузча шаклидаги стикерларни ёпиштириб чиққан.
Ҳашаматли салон — кичкина рассомларнинг ижод майдони
Видеода автомобиль салонининг деярли ҳар бир қисми ўзгача «дизайн»га эга бўлгани яққол кўзга ташланади:
Руль ва бошқарув панели: Mercedes-Benz рули, рақамли приборлар панели ва марказий консоль смайлик, юлдузча ҳамда мультфильм машиналари тасвири туширилган стикерлар билан қопланган.
Олд ва ён ойналар, люк: Ойналар бўйлаб ҳам ўнлаб турли шаклдаги ёпиштиргичлар жойлаштирилган.
Жигарранг чарм ўриндиқлар: Олд ва орқа ўриндиқлар, тирсак қўйгич ва бош суянчиқларда стикерлар билан бир қаторда ручка ва фломастерда чизилган суратлар ҳам акс этган.
Кадрлардаги тафсилот
Кўриниши ва мазмуни
Ота ва қизалоқлар лаҳзаси
Қизалоқлар отасининг юзига смайлик ва юлдузча стикерларни ёпиштирмоқда, ота эса сабр билан йўлда давом этмоқда
Автомобиль салони
Жигарранг чарм ўриндиқлар, руль, ойналар ва консоль тўлиқ стикерлар ҳамда болалар чизиқлари билан безатилган
Асосий ғоя
Моддий тозалаш мумкин бўлган нарсалардан кўра фарзанднинг беғубор болалик хотиралари қадрлироқ
Тармоқлардаги муносабат: «Қиз фарзанди борлар яхши тушунади»
Ушбу лавҳалар остида фойдаланувчилар томонидан қолдирилган «Буларни тозаласа кетади, лекин бундай бахтли лаҳзалар қайтиб келмайди. Буни қиз фарзанди борлар яхши тушунади» деган фикр кўпчиликнинг қалбига етиб борди. Изоҳларда ота-оналар болалар тез улғайиб қолишини, автомобиль салонини кимёвий тозалаш (химчистка) орқали аввалги ҳолига қайтариш осон эканини, бироқ фарзанд билан ўтган бундай самимий ва беғубор дақиқаларни ҳеч қандай маблағга сотиб олиб бўлмаслигини таъкидлашмоқда.
Сизнингча, фарзандларнинг бундай шўхликлари ва ижодий «тажрибалари»га ота-оналар қандай муносабатда бўлиши керак — қатъий чеклов қўйиш тўғрими ёки бундай беғубор лаҳзаларга эркинлик бериш маъқулми? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…