«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади
Жоау Канселу «Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ шартнома имзолади. 32 ёшли португалиялик ҳимоячи янги мавсумда жамоанинг асосий мақсади Европа Чемпионлар Лигасида ғолиб чиқиш эканини айтди. «Барселона» ўтган мавсумда турнирдаги иштирокини чорак финалда якунлаган. Канселунинг қайтиши жамоа ҳимояси ва қанот ҳужумларида барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.
«Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ шартнома имзолаган Жоау Канселу клубнинг яқин келажакдаги бош мақсадлари ҳақида тўхталиб, жамоанинг асосий нишонини эълон қилди. 32 ёшли тажрибали португалиялик ҳимоячининг таъкидлашича, Каталония клуби янги мавсумда бор диққат-эътиборини Европа Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритишга қаратади.
«Бор кучимизни ишга соламиз»: Канселунинг баёноти
Канселу «кўк-анорранглилар»нинг қитъа миқёсидаги амбициялари ҳақида фикр билдирар экан, жамоа узоқ кутилган соврин учун охиригача курашишини маълум қилди:
"«Барселона» ҳар доим энг юқори чўққиларни кўзлайдиган клуб. Энди биз Европа Чемпионлар Лигасида ғолиб чиқиш ва ушбу кубокни олиб келиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз.", — деди Жоау Канселу.
Канселу ва «Барселона»нинг Чемпионлар Лигасидаги ҳолати
Кўрсаткич
Ҳолат ва асосий тафсилотлар
Футболчи
Жоау Канселу (32 ёш, Португалия)
Шартнома муддати
«Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ битим
Клубнинг асосий мақсади
Европа Чемпионлар Лигасида чемпионлик
Ўтган мавсумдаги натижа
Чемпионлар Лигасида чорак финалда иштирокни тўхтатган
Таркибдаги роли
Ҳар икки қанотда юқори темп ва тажрибани таъминлаш
Европадаги зафар сари интилиш
Ўтган мавсумда Чемпионлар Лигасидаги юришини чорак финал босқичида тўхтатишга мажбур бўлган Каталония клуби янги мавсумда таркибни тажрибали ижрочилар билан мустаҳкамлаб, Европа тахтини қайтариб олишни режалаштирмоқда. Канселунинг жамоага тўлиқ асосда қўшилиши жамоа ҳимоясидаги ва қанот ҳужумларидаги барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.
Сизнингча, янгиланган таркиб ва Жоау Канселунинг қайтиши билан «Барселона» янги мавсумда Европа Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга кирита оладими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда «Барса» ихлосмандларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!
…