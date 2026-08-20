«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади

·14·Спорт
«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади
Қисқача

Жоау Канселу «Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ шартнома имзолади. 32 ёшли португалиялик ҳимоячи янги мавсумда жамоанинг асосий мақсади Европа Чемпионлар Лигасида ғолиб чиқиш эканини айтди. «Барселона» ўтган мавсумда турнирдаги иштирокини чорак финалда якунлаган. Канселунинг қайтиши жамоа ҳимояси ва қанот ҳужумларида барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.

«Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ шартнома имзолаган Жоау Канселу клубнинг яқин келажакдаги бош мақсадлари ҳақида тўхталиб, жамоанинг асосий нишонини эълон қилди. 32 ёшли тажрибали португалиялик ҳимоячининг таъкидлашича, Каталония клуби янги мавсумда бор диққат-эътиборини Европа Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга киритишга қаратади.

«Бор кучимизни ишга соламиз»: Канселунинг баёноти

Канселу «кўк-анорранглилар»нинг қитъа миқёсидаги амбициялари ҳақида фикр билдирар экан, жамоа узоқ кутилган соврин учун охиригача курашишини маълум қилди:

"«Барселона» ҳар доим энг юқори чўққиларни кўзлайдиган клуб. Энди биз Европа Чемпионлар Лигасида ғолиб чиқиш ва ушбу кубокни олиб келиш учун қўлимиздан келган барча ишни қиламиз.", — деди Жоау Канселу.

Канселу ва «Барселона»нинг Чемпионлар Лигасидаги ҳолати

Кўрсаткич

Ҳолат ва асосий тафсилотлар

Футболчи

Жоау Канселу (32 ёш, Португалия)

Шартнома муддати

«Барселона» билан 3 йиллик тўлиқ битим

Клубнинг асосий мақсади

Европа Чемпионлар Лигасида чемпионлик

Ўтган мавсумдаги натижа

Чемпионлар Лигасида чорак финалда иштирокни тўхтатган

Таркибдаги роли

Ҳар икки қанотда юқори темп ва тажрибани таъминлаш

Европадаги зафар сари интилиш

Ўтган мавсумда Чемпионлар Лигасидаги юришини чорак финал босқичида тўхтатишга мажбур бўлган Каталония клуби янги мавсумда таркибни тажрибали ижрочилар билан мустаҳкамлаб, Европа тахтини қайтариб олишни режалаштирмоқда. Канселунинг жамоага тўлиқ асосда қўшилиши жамоа ҳимоясидаги ва қанот ҳужумларидаги барқарорликни таъминлаши кутилмоқда.

Сизнингча, янгиланган таркиб ва Жоау Канселунинг қайтиши билан «Барселона» янги мавсумда Европа Чемпионлар Лигаси бош совринини қўлга кирита оладими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда «Барса» ихлосмандларига ушбу муҳим янгиликни дарҳол улашинг!

Жоау КанселуБарселонаУЕФА Чемпионлар лигасиПортугалия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаЖоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқдаБугун, 21:54Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09Дастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиДастин Порье Махачевнинг Гэррига қарши қийин ғалабасини таҳлил қилдиБугун, 21:02Дрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиДрогба Диоманде орқали Моуриньюга кутилмаган «мессеж» йўлладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)