"Музлик даври 6" мультфильмининг илк тўлиқ трейлери намойиш этилди (видео)
Disney компанияси машҳур «Музлик даври» анимацион франшизасининг олтинчи қисми — «Музлик даври 6: Қайнаш нуқтаси» (Ice Age: Boiling Point) мультфильмининг илк тўлиқ трейлерини тақдим этди. Янги фильмнинг чиқиши анимацион туркум мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Мазкур лойиҳа Disney компанияси 20th Century Fox студиясини сотиб олганидан кейин асосий франшиза доирасида ишлаб чиқарилган илк янги қисм ҳисобланади. Эслатиб ўтамиз, 2022 йилда ушбу оламга оид «Музлик даври: Бакнинг саргузаштлари» тўлиқ метражли мультфильми ҳамда «Скрат саргузаштлари» қисқа метражли анимацион сериаллари намойиш этилган эди.
Янги мультфильмда томошабинлар севимли қаҳрамонлари — мамонт Менни, ялқов Сид ва йўлбарс Диего билан яна учрашади. Қувонарлиси, уларга аввалги қисмларда овоз берган актёрлар яна ўз ролларига қайтмоқда:
-Рей Романо — мамонт Менни;
-Жон Легуизамо — ялқов Сид;
-Денис Лири — йўлбарс Диего.
«Музлик даври 6: Қайнаш нуқтаси» фильмининг АҚШ кинотеатрларида намойиш этилиши 2027 йил 5 февралга режалаштирилган.
Маълумот учун, франшизанинг аввалги асосий қисми — «Музлик даври: Муқаррар тўқнашув» 2016 йилда экранларга чиққан эди. Орадан ўн йилдан кўпроқ вақт ўтиб, машҳур қаҳрамонлар яна катта экранга қайтишга тайёрланмоқда.
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