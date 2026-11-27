Имтиҳон жараёнини шиша том устидан кузатган назоратчи интернетда муҳокама бўлди (видео)
Ижтимоий тармоқларда имтиҳон жараёнини назорат қилишнинг ноодатий усули акс этган видео кенг тарқалди. BTV News хабарига кўра, тасвирларда катта имтиҳон залида ўтирган талабаларни юқоридан кузатиб турган назоратчини кўриш мумкин.
Видеода тўқ рангли костюм кийган эркак талабалар жойлашган залнинг юқори қисмидаги шиша панеллар орасидаги тор жойда турибди. У қўлларини орқасига қилганча, баландликдан бутун зални кузатмоқда.
Назоратчининг бундай ноодатий жойдан туриб имтиҳон жараёнини кузатиши интернет фойдаланувчиларининг эътиборини тортди. Видео остида турли ҳазиломуз изоҳлар ва мунозаралар пайдо бўлди. Айрим фойдаланувчилар бу усулни кутилмаган назорат чораси сифатида баҳолаган бўлса, бошқалар вазиятга ҳазил билан муносабат билдирди.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…