Бразилиядаги даҳшатли сув тошқини: янги туғилган чақалоқ соғ-омон олиб чиқилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бразилиянинг Парана штатида юз берган кучли сув тошқини пайтида Санту-Антониу-ду-Судуести шаҳрида янги туғилган чақалоқ мўжизавий тарзда қутқариб қолинди.
- Қутқарувчилар ва ота-она қайиқларнинг етишмаслиги сабабли гўдакни болалар ваннасига жойлаб, арқон ёрдамида хавфсиз ҳудудга олиб ўтишди.
- Айни пайтда чақалоқнинг аҳволи барқарор ва унинг ҳаётига ҳеч қандай хавф йўқ.
Бразилиянинг жануби-ғарбида жойлашган Парана штатида юз берган кучли сув тошқини пайтида янги туғилган чақалоқ сув босган уйдан мўъжизавий тарзда қутқариб қолинди. Ҳодиса Аргентина билан чегарадош Санту-Антониу-ду-Судуэсти шаҳрида содир бўлган.
Қутқарув операцияси тафсилотлари: қайиқ ўрнига болалар ваннаси ва арқон
Тинимсиз ёққан жала оқибатида сув сатҳи шиддат билан кўтарилиб, чақалоқ бўлган уйни бутунлай ўраб олган. Ҳудудда қутқарув қайиқлари етишмагани сабабли аргентиналик ўт ўчирувчилар, маҳаллий қутқарувчилар ва қўшнилар зудлик билан қўл остидаги воситалардан фойдаланишга қарор қилишган:
Ноодатий қутқарув усули: Қутқарувчилар гўдакни сув ўтказмайдиган болалар ваннасига ётқизиб, уни мустаҳкам арқон билан боғлашган ва сув устида эҳтиёткорлик билан хавфсиз ҳудудга олиб чиқишган.
Ота-онанинг иштироки: Мураккаб қутқарув жараёнида боланинг ота-онаси ҳам бевосита қатнашган.
Чақалоқнинг ҳолати: Маҳаллий оммавий ахборот воситаларининг хабар беришича, ҳозирда гўдакнинг аҳволи барқарор ва яхши, унинг ҳаётига ҳеч қандай хавф йўқ.
Парана штатидаги умумий вазият ва талофатлар кўлами
Минтақада кучли ёмғирлар ортидан кетма-кет иккинчи ҳафтадирки сув тошқинлари давом этмоқда. Штат фуқаролик мудофааси хизмати маълумотларига кўра, табиий офат оқибатлари анча жиддий:
Кўрсаткичлар
Талофат ва ҳолат тафсилотлари
Фавқулодда ҳолат кўлами
Парана штатининг 40 га яқин шаҳрида фавқулодда ҳолат қайд этилган
Санту-Антониу-ду-Судуэстидаги зарар
Дарёлар тошиши оқибатида 340 киши жабрланган ва 150 та уй шикастланган
Қурбонлар ва эвакуация
Тошқинлар оқибатида олти киши ҳалок бўлган, минглаб одамлар ўз уйларини тарк этишга мажбур бўлган
Сизнингча, бундай фавқулодда табиий офатлар вақтида қўшнилар ва қутқарувчиларнинг ҳамжиҳатлиги ҳамда топқирлиги инсон ҳаётини сақлаб қолишда қанчалик ҳал қилувчи ўрин тутади?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дунёдаги энг сўнгги таъсирли воқеаларни кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…