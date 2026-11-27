Хонанда Хамдам Собировнинг “Пешта” қўшиғига малайзияликлар ҳам рақсга тушди (видео)
Тошкентда ўтказилаётган 31-Тошкент халқаро туризм ярмаркасида ўзбек мусиқаси хорижлик меҳмонларга ҳам кўтаринки кайфият улашди. Малайзиядан келган меҳмонлар хонанда Хамдам Собировнинг машҳур “Пешта” қўшиғи садолари остида рақсга тушди.
Мазкур ҳолат акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалиб, кўплаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Унда малайзиялик меҳмонларнинг ўзбек қўшиғига завқ билан рақс тушаётганини кўриш мумкин.
Воқеа CAEx кўргазмалар марказида бўлиб ўтаётган “Ипак йўлида туризм” 31-Тошкент халқаро туризм ярмаркаси доирасида юз берган.
Видео остида фойдаланувчилар Хамдам Собировнинг ижодига илиқ фикрлар билдиришди. Мухлислар хонандага омад тилаб, бундан-да кўпроқ ҳит қўшиқлар яратишини исташмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…