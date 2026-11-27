Тошкентда чиқинди олиб кетиш хизмати нархи оширилиши мумкин
Жамият1 дақиқа ўқиш40
Тошкент шаҳрида маиший чиқиндиларни олиб кетиш хизмати учун ойлик тўловни бир киши ҳисобига 11 200 сўм этиб белгилаш таклиф қилинмоқда. Ушбу суммага қўшилган қиймат солиғи ҳам киритилган.
Шунингдек, тадбиркорлар учун чиқинди олиб кетиш хизмати тарифларини ҳам ошириш режалаштирилган. Аммо ҳозирча бу борада якуний қарор қабул қилинмаган.
Эслатиб ўтамиз, пойтахтда чиқинди олиб кетиш хизмати нархи охирги марта 2024 йил апрель ойида оширилган эди.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…