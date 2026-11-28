Шодиёржон Мелиқўзиев Жаҳон кубогини қозоғистонлик рақиби устидан ғалаба билан бошлади
Тошкент шаҳрида бокс бўйича Жаҳон кубоги финал босқичи беллашувларига старт берилди. Мусобақанинг илк кунида Ўзбекистон терма жамоаси сафида биринчи бўлиб рингга кўтарилган -50 кг вазн тоифасидаги вакилимиз Шодиёржон Мелиқўзиев ўз иштирокини ишончли ғалаба билан бошлади.
Ўзбек—қозоқ дербисида яққол устунлик
Ҳамюртимиз турнирнинг дастлабки босқичида жиддий рақиб — қозоғистонлик Даниял Сабитга қарши рингга чиқди. Кескин ва қизиқарли кечган беллашув давомида ўзининг аниқ ва ишончли ҳаракатлари билан устунликни қўлга киритган Шодиёржон Мелиқўзиев ҳакамларнинг якдил қарори билан 5:0 ҳисобида зафар қучди ва мусобақанинг кейинги босқичига йўл олди.
Баҳс тафсилотлари
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Мусобақа
Бокс бўйича Жаҳон кубоги финал босқичи (Тошкент)
Вазн тоифаси
-50 кг
Жуфтлик
Шодиёржон Мелиқўзиев (Ўзбекистон) — Даниял Сабит (Қозоғистон)
Якуний натижа
5:0 (Шодиёржон Мелиқўзиев кейинги босқичга йўл олди)
Сизнингча, Тошкентдаги Жаҳон кубогини ёрқин ғалаба билан бошлаб берган Шодиёржон Мелиқўзиев -50 кг вазн тоифасида чемпионлик шоҳсупасига кўтарила оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек бокси ҳамда Тошкентда ўтаётган Жаҳон кубогининг энг муҳим натижаларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу қувончли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…