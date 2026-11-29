Бир дақиқада Путинни мағлуб этган курашчи хотирасини абадийлаштириш таклиф қилинди
Россиянинг Тува Республикасида машҳур курашчи Иван Хураган хотирасини абадийлаштириш ташаббуси илгари сурилди. Унинг шогирдлари Қизил шаҳридаги маҳаллий спорт мажмуасига устозининг номини бериш таклифи билан петиция эълон қилди.
Иван Хураган самбо, дзюдо ва эркин кураш бўйича СССР спорт устаси, шунингдек, фахрийлар ўртасида икки карра жаҳон чемпиони бўлган.
Тарқалган хабарларга кўра, Хураган 1970 йилларда Москвада ўтказилган мусобақалардан бирида ўша пайтда КГБ ходими бўлган Владимир Путин билан беллашиб, уни атиги бир дақиқада мағлуб этган.
2023 йилда вафот этган спортчининг шогирдлари унинг Тува спорти ривожига қўшган ҳиссасини эътироф этиш ва номини келажак авлодларга етказиш мақсадида ушбу ташаббусни илгари сурмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…