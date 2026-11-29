14 ёшли ўсмирнинг жигаридаги эхинококк кистаси ёрилиб кетди
Қозоғистоннинг Ақтау шаҳрида уйида ўйнаб юрган 14 ёшли ўсмир жароҳатдан кейин оғир аҳволда шифохонага олиб келинди. Қорин соҳасига теккан зарба оқибатида унинг жигаридаги эхинококк кистаси ёрилиб, перитонит ривожланган. Бу ҳақда Lada.kz нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, уйда ўйин пайтида боланинг қорин ўнг юқори қисмига зарба теккан. Шундан сўнг унинг қорни оғрий бошлаган, икки марта қусган. Шунингдек, ўсмирда кучли тери қичишиши кузатилган.
Вилоят кўп тармоқли болалар шифохонаси маъмурияти маълумотига кўра, бола тез ёрдам машинасида тиббиёт муассасасига олиб келинган. Қорин бўшлиғи компьютер томографияси текширувида жигарнинг VII–VIII сегментларида йирик киста борлиги ва унинг хитин қобиғи ёрилгани аниқланган. Шундан сўнг бемор зудлик билан шифохонага ётқизилиб, операцияга тайёрланган.
Жарроҳлар операция вақтида эхинококк кистаси ёрилгани ва бунинг оқибатида перитонит — қорин пардасининг яллиғланиши ривожланганини аниқлаган. Лапароскопик усулда ўтказилган операция давомида кистадаги суюқлик ва унинг хитин қобиғи олиб ташланган, қолган бўшлиқ ишловдан ўтказилиб, дренаж найчалари ўрнатилган.
Операция муваффақиятли якунланган. Ундан сўнг ўсмир анестезиология, реанимация ва интенсив терапия бўлимига ўтказилган.
29 ноябрь ҳолатига кўра, бола ҳали ҳам реанимацияда даволанмоқда. Операциядан кейинги ҳолати оғир деб баҳоланган бўлса-да, барқарорлиги сақланиб турибди. Унинг ҳуши жойида ва зарур даволаш муолажаларини олмоқда.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…