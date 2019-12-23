Хабиб Нурмагомедовнинг оиласида учинчи фарзанд дунёга келди

  • 23 декабрь 2019, 09:15
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  • Дунё
    • Хабиб Нурмагомедовнинг оиласида учинчи фарзанд дунёга келди
    UFCнинг енгил вазн тоифасидаги чемпиони Хабиб Нурмагомедов учинчи бор ота бўлди. У ўғил фарзанд кўрди.
    Бунгача, Хабиб Нурмагомедовнинг икки нафар фарзанди бор эди. Яъни қизи Фотима ва ўғли Магомед.

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    » » Хабиб Нурмагомедовнинг оиласида учинчи фарзанд дунёга келди
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