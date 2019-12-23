Хабиб Нурмагомедовнинг оиласида учинчи фарзанд дунёга келди
UFCнинг енгил вазн тоифасидаги чемпиони Хабиб Нурмагомедов учинчи бор ота бўлди. У ўғил фарзанд кўрди.
Бунгача, Хабиб Нурмагомедовнинг икки нафар фарзанди бор эди. Яъни қизи Фотима ва ўғли Магомед.
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