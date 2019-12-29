Жириновский Россия президенти вазифаларини “енгиллатишни” таклиф қилди
Россия Либерал-демократик партияси раиси Владимир Жириновский Россияда вице-президент (президент ўринбосари) лавозимини жорий этишни таклиф қилди. Бу ҳақда Спутник нашри хабар қилди.
Унинг фикрига кўра, бу давлат раҳбарининг вазифаларини енгиллатишга имкон беради.
“Бугунги кунда мамлакат раҳбари зиммасига катта вазифалар юкланган, лекин бошқарув вазифалари президент, унинг ўринбосари ва бош вазир ўртасида тақсимланган бўлиши мумкин”, - деб ҳисоблайди Жириновский.
Қолаверса, сиёсатчи Путиннинг Россия Конституциядан “кетма-кет” президентлик лавозимида ишлаши мумкинлик ҳақидаги бандни олиб ташлаш ғоясини қўллаб-қувватлаган.
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