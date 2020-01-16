Индонезияда иккита орол сув остида қолиб кетди
Фото: «РИА Новости»
Иқлим ўзгариши туфайли сув сатҳи кўтарилиши натижасида Индонезиянинг Жанубий Суматра провинцияси таркибига кирувчи иккита орол сув остида қолиб кетди, деб ёзади «Jakarta Post» газетаси Индонезия атроф-муҳит форуми маълумотига таяниб.
Фарумнинг хабар беришича, одам яшамайдиган кичик Бетет ва Гундул ороллари сув остига ғарқ бўлди. Улар денгиз сатҳидан 1 ва 3 метр пастда қолиб кетган. Таъкидланишича, Бетет Бербак-Сембиланг миллий боғининг бир қисми ҳисобланади.
Маълумотларга кўра, океан сатҳи кўтарилишига қарши ҳеч қандай чора кўрилмаса, Индонезиядаги яна тўртта орол йўқ бўлиб кетиш хавфи остида.
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