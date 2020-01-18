Михаил Мишустиннинг соати ва Дмитрий Сергеевич...

  • 18 январь 2020, 06:00
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  • Дунё
    • Михаил Мишустиннинг соати ва Дмитрий Сергеевич...
    Фото: BBC
    BBC қизиқ бир фактни келтирмоқда. Россия Федерациясининг янги бош вазири Михаил Мишустинни 2013 йили Швейцарияда ишлаб чиқарилган «Zenith Elite Ultra Thin» соатига ўхшаш соатда суратга олишган экан. Ўшанда бу соатнинг нархи 180 минг рубль атрофида бўлган.

    Орадан икки йил ўтиб, Мишустинда янги соат пайдо бўлди — швейцарияликларнинг «Tag Heuer Carrera Calibre 6 Heritage»сига жуда ўхшаш. Бу соатни ҳозир 193 минг рублга сотиб олса бўлади.

    Фото: «iPhones.ru»
    Таққослаш учун: рус мухолифатчиси Алексей Навальный РФ президенти матбуот котиби Дмитрий Сергеевич Песков тақиб юрган соатни («Richard Mille») 37 млн. рублгача баҳолаганди. Бу соатнинг пулига Мишустиннинг соатидан 192 тасини беради...

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