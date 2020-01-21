Назарбоевнинг қизи Швейцарияда кўчмас мулк сотиб олди
Фото: РИА Новости
Қозоғистоннинг собиқ президенти Нурсултон Назарбоевнинг қизи Динара Кулибаева Швейцариядаги қасрига (Château de Bellerive) ёндош ерни 44 миллион франк эвазига сотиб олди.
Хабар қилинишича, ушбу ер 1,5 гектардан иборат бўлиб, ўтган йили Кулибаева томонидан сотиб олинган қаср ҳудудига туташиб кетади. Ушбу қаср XVII асрда қурилган бўлиб, Монако фуқароси Марк Сурсокдан харид қилинган.
Динара Кулибаева Château de Bellerive учун 62 миллион франк тўлагани маълум қилинган эди.
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