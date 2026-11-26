Саудия Арабистони компанияси «Манчестер Юнайтед»ни сотиб олиш бўйича музокара бошлади
Англиянинг «Манчестер Юнайтед» клуби яқин келажакда ўз хўжайинини ўзгартириши мумкин. Indykaila News нашрининг хабар беришича, Саудия Арабистони ҳукумати томонидан қўллаб-қувватланаётган мустақил компания манчестерликларни тўлиқ сотиб олиш масаласида юқори мартабали амалдорлар билан музокаралар олиб бормоқда.
Музокаралар тафсилотлари ва «Ньюкасл» омили
Манбага кўра, «Манчестер Юнайтед»га даъвогарлик қилаётган ушбу компаниянинг Англия Премьер-лигасининг бошқа бир вакили — «Ньюкасл Юнайтед»га эгалик қилувчи Саудия Арабистони Суверен жамғармаси (PIF) билан ҳеч қандай алоқаси йўқ. Бу эса АПЛнинг бир эгалик остидаги клублар бўйича чекловларини четлаб ўтиш имконини беради. Ҳозирча музокараларнинг якуний натижаси ва эҳтимолий битим қиймати ошкор этилмаган.
Клуб атрофидаги жорий вазият ва асосий кўрсаткичлар
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар ва ҳолат
Даъвогар томон
Саудия Арабистони ҳукумати қўллаб-қувватлаётган мустақил компания (PIF’га алоқаси йўқ)
Келишув шакли
Клубни тўлиқ сотиб олиш бўйича музокаралар
АПЛдаги жорий ўрни
19-ўрин (хавфли зонада)
Мавсум статистикаси
Ортда қолган 11 та ўйинда атиги 8 очко
Эслатиб ўтамиз, «Манчестер Юнайтед» Англия Премьер-лигасининг жорий мавсумида ўта муваффақиятсиз иштирок этмоқда ва 11 турдан сўнг 8 очко билан турнир жадвалининг 19-поғонасида бормоқда.
Сизнингча, «Манчестер Юнайтед»ни инқироздан олиб чиқиш учун клуб хўжайинининг ўзгариши ва Саудия Арабистони сармоясининг кириб келиши энг тўғри ечимми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва инглиз футболи мухлисларига ушбу шов-шувли хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…