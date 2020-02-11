Тожикистон фуқароси Караматулло Жабборов Москва шаҳрининг метроларидан бирида, ўзини коронавирусга чалингандек қилиб кўрсатиб, пранк қилгани учун унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
Москвада ўзини коронавирусга чалингандек кўрсатган йигит қўлга олинди (видео)
Тожикистон фуқароси Караматулло Жабборов Москва шаҳрининг метроларидан бирида, ўзини коронавирусга чалингандек қилиб кўрсатиб, пранк қилгани учун унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
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Янгиликлар » Дунё » Москвада ўзини коронавирусга чалингандек кўрсатган йигит қўлга олинди (видео)