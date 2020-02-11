Москвада ўзини коронавирусга чалингандек кўрсатган йигит қўлга олинди (видео)

  • 11 февраль 2020, 22:55
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  • Дунё
    • Москвада ўзини коронавирусга чалингандек кўрсатган йигит қўлга олинди (видео)
    Тожикистон фуқароси Караматулло Жабборов Москва шаҳрининг метроларидан бирида, ўзини коронавирусга чалингандек қилиб кўрсатиб, пранк қилгани учун унга нисбатан жиноят иши қўзғатилди.
    Теглар: Москва коронавирус метро

    » » Москвада ўзини коронавирусга чалингандек кўрсатган йигит қўлга олинди (видео)
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