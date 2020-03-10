Путин яна Россия президенти этиб сайланиши мумкин

  • 10 март 2020, 22:12
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  • Дунё
    • Путин яна Россия президенти этиб сайланиши мумкин
    Фото: «РИА Новости»
    Россия президенти Владимир Путин мамлакат Конституциясидан президентлик ваколати муддати чекловини олиб ташлаш ғоясини қўллаб-қувватламаганди. Aммо у Давлат Думаси томонидан президентлик муддатини бекор қилиш (ноллаштириш) таклифини маъқуллади.

    Энди Россия Федерацияси Конституциясига киритиладиган ушбу ўзгартириш Конституциявий суд томонидан тасдиқланиши керак.
    Aгар суд Давлат думасининг қарорини маъқулласа, у ҳолда Путин яна навбатдаги президентлик муддати учун номзод бўла олади.

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