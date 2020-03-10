Путин яна Россия президенти этиб сайланиши мумкин
Фото: «РИА Новости»
Россия президенти Владимир Путин мамлакат Конституциясидан президентлик ваколати муддати чекловини олиб ташлаш ғоясини қўллаб-қувватламаганди. Aммо у Давлат Думаси томонидан президентлик муддатини бекор қилиш (ноллаштириш) таклифини маъқуллади.
Энди Россия Федерацияси Конституциясига киритиладиган ушбу ўзгартириш Конституциявий суд томонидан тасдиқланиши керак.
Aгар суд Давлат думасининг қарорини маъқулласа, у ҳолда Путин яна навбатдаги президентлик муддати учун номзод бўла олади.
“Замин” янгиликларини “Инстаграм”да кузатиб боринг
Янгиликлар » Дунё » Путин яна Россия президенти этиб сайланиши мумкин