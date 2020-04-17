23:40 / 17.06.2020
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Дунё

“Ростов”да коронавирус билан гумонланаётган футболчилар номи ошкор қилинди

“Ростов”да коронавирус билан гумонланаётган футболчилар номи ошкор қилинди

Аввалроқ, жамоа мураббийлар штаби ва футболчилар карантинга олингани ҳақда хабар бергандик.
Россиялик журналист Нобель Арустамян хабар беришича, клубда Роман Еременко, Деннис Хаджикадунич, Хорен Байрамян, Матиас Норманн, Ивелин Попов ва Арсений Логашовда коронавирус билан боғлиқ ҳолат аниқланган.

Маълумотларга кўра, ростовликларни 2 ҳафталик карантин кутмоқда.
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