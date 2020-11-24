08:45 / 01.12.2020
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Дунё

«Спутник V»: Рус вакцинасининг асосий камчилиги нимада?

«Спутник V»: Рус вакцинасининг асосий камчилиги нимада?
Фото: «РИА Новости»
Россиянинг коронавирусга қарши «Спутник V» вакцинасини ишлаб чиқариш технологик жиҳатдан мураккаб. Бу ҳақда РФ ССВ Сеченов университетининг Трансляцион тиббиёт ва биотехнологиялар инстититути директори Вадим Тарасов маълум қилди.

Тарасовга кўра, клиник синовлар «Спутник V»нинг самарали ва хавфсизлигини кўрсатди. Бироқ камчилиги ҳам йўқ эмас: уни оммавий ишлаб чиқариш учун мураккаб технологик ечимлар керак, вакцинанинг икки компонентли таркиби (икки қадоқли) шуни талаб қилмоқда.

Технологик мураккаблиги вакцинани қисқа муддатда кенг ҳажмда ишлаб чиқариш йўлида тўсиқ бўлиши мумкин, дейди Тарасов.
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