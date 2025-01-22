Россия ва Ўзбекистон 5 йилга ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади

·2.1K·Жамият
Россия ва Ўзбекистон 5 йилга ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Фото: Россия Мудофаа вазирлиги
Россия ва Ўзбекистон 2026—2030 йилларга мўлжалланган ҳарбий соҳада стратегик ҳамкорлик дастурини имзолади. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.

Россия мудофаа вазири Андрей Белоусов 21 январь куни расмий ташриф билан Тошкентга келганди. У ташриф давомида ўзбекистонлик ҳамкасби Шуҳрат Холмуҳамедов билан 2025 йилга мўлжалланган ҳамкорлик режаси ва 2026—2030 йилларга мўлжалланган ҳарбий соҳада стратегик ҳамкорлик дастурини имзолади.

2025 йилги ҳамкорлик режаси икки мамлакат ҳарбий идоралари фаолиятининг барча йўналишлари бўйича 50 та қўшма тадбирни ўз ичига олади.

Белоусов ташриф давомида Шуҳрат Холмуҳамедов билан “Ғалаба боғи”га ташриф буюриб, “Матонат мадҳияси” монументи пойига гулчамбар қўйган.
Россия ва Ўзбекистон 5 йилга ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Фото: Россия Мудофаа вазирлиги
Россия ва Ўзбекистон 5 йилга ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Фото: Россия Мудофаа вазирлиги
Россия ва Ўзбекистон 5 йилга ҳарбий соҳада ҳамкорлик қилади
Фото: Россия Мудофаа вазирлиги
Сергей Шойгу 12 май куни мудофаа вазири лавозимидан озод этилиб, Россия Хавфсизлик кенгаши котиби этиб тайинланди. Ўша куни Путин мудофаа вазири лавозимига иқтисодчи Андрей Белоусов номзодини таклиф қилди.

Белоусов сўнгги 12 йил давомида иқтисодиёт вазири, президент ёрдамчиси ва бош вазирнинг биринчи ўринбосари лавозимларида ишлаган. У 1959 йил 17 мартда туғилган, 1981 йилда Москва давлат университетининг иқтисод факультетини имтиёзли диплом билан тамомлаган.
РоссияЎзбекистонҲарбий ҲамкорликСтратегик ДастурТошкентШуҳрат ХолмуҳамедовГалаба БогиМатонат МадхиясиАндрей БелоусовТошкент Ташрифи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Тошкентдаги барча олийгоҳларда дарслар соат 08:00 дан бошланади!Бугун, 16:31Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Шукурулло Исроилов янги лавозими ва негативчиларга жавоб қайтарди (видео)Бугун, 16:01“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқБугун, 15:47Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиТалабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилиндиБугун, 10:24Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалдиБугун, 00:26Коммунал қарздорликлар ундирилмоқдаКоммунал қарздорликлар ундирилмоқдаБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди