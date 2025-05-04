“Ёпилган иш” ёхуд отган ўқи ўзига қайтган терговчининг иқрори

·541·Жамият
“Ёпилган иш” ёхуд отган ўқи ўзига қайтган терговчининг иқрори
Мен у пайтда ҳали ёш, жонкуяр, қонунга ишонган, адолатга шаксиз ишонган терговчи эдим. Илк ишларим майдароқ жиноятлар, безориликлар ва ҳоказолар билан боғлиқ бўлган.

Илк йирик ишим — ўгай отанинг қизига нисбатан қилган жинсий зўравонлиги ҳолати бўлганди. Бефарзандлик сабаб ажрашган эркак аёлни қизи билан қабул қилади ва ундан кейин турмушлари давомида яна 2 фарзанд кўришади. Қиз ўсмир ёшга етганда ўгай ота томонидан жинсий зўравонликка учрайди. Эркак буни тан олди, маст ҳолатда бўлганини айтди. Она гапиришгаям ҳоли йўқ – фақат йиғлади, 2 боласи етим бўлишини истамаслигини, лекин эрини кечирмаслигини гапирди.

Боланинг кўзларидаги қўрқувни ҳозиргача унута олмайман. Текширувда ҳамма нарса ойдин эди. Далиллар, шифокор хулосаси, боланинг сўзлари – ҳаммаси аниқ. Ота айбдор.

Бироқ ишни ёпдим.

Ҳа, ўзим қўлим билан. Сабаби: у келиб, оғзимга сиққанча пул таклиф қилди. “Оилам пароканда бўлади, нима деган одам бўламан, эл орасида номим чиқади, қизнинг шаъни булғанади, келажаги барбод бўлади. Мени жазолашингиз мумкин, лекин айбимни шундай ҳам билиб турибман. Икки боламни отасиз қилманг, илтимос”, деди. Пул мен ўйлаганимдан ҳам кўпроқ эди, шуни кўриб ақлимни йўқотдим. Камига эса ўзимни “Ишни ёпсам, балким қизчанинг ҳаёти яхши бўлиб кетар”, деб ўзимни овутдим.

Иш ёпилди. Ота жазосиз қолди.

Қиз эса онаси билан жим кетди. Уларга жим юришни мен ўргатдим. Билишимча, аёл қизининг бувиси билан яшашини истади, ўзи эса турмушини давом эттирди.

Йиллар ўтди, мен бу воқеани эсимдан ҳам чиқариб юбордим. Ишимда кўп ўсишлар бўлди, ҳаёт ўз ўзанида давом этаверди.

Орада қўшни туманга узатилган кенжа синглим эри билан келишолмай турмушдан ажралди. 2 яшар қизчаси билан уйимизга қайтди. Уч йилча ўтиб танишлар орқали бир эркакка турмушга чиқди. Жияним ҳам уни “дада” дея бошлади. Биз ҳам хотиржам эдик, бахтидан тинди деб. Аввалига ҳаммаси яхши эди, синглимнинг қизи мактабга чиқди, яна бир қиз кўрди, рўзғоридан умуман нолимасди. Лекин бир куни жияним синглимга “ухлаётганимда дадам хонамга киради...” деган гапни айтибди. Ранги оқариб кетган синглим бир аҳволда эди буларни менга айтаётганда.

Бу хабар мени эсдан оғдирай деди, ғазабимдан қалтирардим. Терговчи инсайти билан дарров тушундим — бола алдамаяпти. Аммо бу гал у менинг ўз жигарим, синглимнинг фарзанди. Ва мен... 10 йил аввал “ёпган” ишимнинг айни тасвири олдимда турибди – энди бу оғриқни ҳис қилиш менинг навбатим эди.

Бу сафар энди мен ўз боламдай бўлган жигаримнинг ҳимоясида эдим. У эркак қамалди, жазосини оляпти. Лекин бу билан ўтмишда бўлган айбимни юволмадим. Энди ҳар кеча мен ўша қизалоқни ўйлайман, ўзимни кечира олмайман, уни топгим ва нимадир дегим, узр сўрагим келади.

Ҳозир мен ишимни ўзгартириш арафасидаман. Терговчи бўлиш — далил-исботлар орасида юриш эмас. Бу — ҳар бир инсон тақдири учун, ҳатто сен танимайдиган бола учун ҳам тўғри қарор қабул қилиш масъулияти. Бу менинг кечикиб англаган эътирофим. У бир боланинг ҳаётини тиклай олмас, аммо бошқаларни жароҳатланишдан сақлаб қолиши мумкин.

Манба: Kun.uz
Терговчи ИшЖинсий ЗўравонликОта ВаҳшийлигиҚизнинг ҲимоясиЎтмиш АйбиИнсон ТақдириТергувчи ҲайотиЖиноят ҲолатиЎгай ОтаФарзанд ҲимоясиАдолат Қидириш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Оксфорд талабалари Ўзбекистонга келди: улар ўзбек тилини ўрганмоқда...Кеча, 19:09«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушландиКеча, 15:04Чироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиЧироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиКеча, 09:26Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Кеча, 08:15Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиПрезидентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилди31.08, 16:093 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда31.08, 06:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди