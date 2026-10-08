Тошкентда чиқинди майдончасидаги ноодатий эълон ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда

·46·Жамият
Тошкентда чиқинди майдончасидаги ноодатий эълон ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда

Тошкентнинг Юнусобод туманида 15 ёшгача бўлган болаларга маиший чиқиндиларни ташқарига олиб чиқиш тақиқлангани ҳақидаги эълон ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Тарқалган суратда чиқинди йиғиш майдончаси яқинига ўрнатилган эълонда 15 ёшга тўлмаган болаларга чиқиндиларни ташқарига олиб чиқиш мумкин эмаслиги қайд этилган.

Мазкур ёзув Юнусобод туманининг 4-мавзесидаги 51-уй яқинида жойлашган чиқинди йиғиш майдончасида аниқлангани айтилмоқда.

Бироқ эълонда бундай чеклов жорий этилишига нима сабаб бўлгани ёки унинг қайси тартиб асосида белгиланганига изоҳ берилмаган.

Ҳозирча мазкур тақиқнинг сабаби ва ким томонидан ўрнатилгани юзасидан қўшимча маълумот берилмаган.

Юнусобод туманиқоқо йиғиш15 ёшдан кам ёшларТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)Тошкентда самокат ҳайдаётган ит пайдо бўлди: Ижтимоий тармоқларда тренд (видео)28 сентябр 14:08Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетди6 август 05:42Уч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиУч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушди12 июл 15:43Қурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этдиҚурилиш майдонидаги “жонли концерт”: ишчилар яратган ноодатий шоу интернетни забт этди16 май 07:00Тўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалдиТўйхонадаги “Ўргимчак-одам” чиқиши интернетда кенг тарқалди1 август 18:10Тошкент кўчаларидаги ноодатий транспорт воситаси ижтимоий тармоқларда шов-шув уйғотдиТошкент кўчаларидаги ноодатий транспорт воситаси ижтимоий тармоқларда шов-шув уйғотди6 май 17:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?