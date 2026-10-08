Францияда оғир аҳволга тушган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди

·32·Жамият
Францияда оғир аҳволга тушган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди

Францияда соғлиғи кескин ёмонлашиб, узоқ вақт шифохонада даволанган Ўзбекистон фуқароси Ш.А. мамлакатга қайтарилди. Бу ҳақда “Дунё” ахборот агентлиги хабар берди.

Қайд этилишича, Ўзбекистоннинг Франциядаги элчихонаси Миграция агентлиги билан ҳамкорликда оғир вазиятга тушиб қолган ватандошимизнинг Ўзбекистонга қайтишига амалий ёрдам кўрсатган.

Ш.А. Европага юк автомобили ҳайдовчиси сифатида ишлаш учун борган. Францияда бўлиб турган вақтида унинг соғлиғи кескин ёмонлашиб, Тур шаҳридаги шифохонага ётқизилган. У ерда узоқ муддат даволанган.

Фуқаро шифохонада бўлган даврда Ўзбекистоннинг Франциядаги дипломатик миссияси у ва тиббиёт муассасаси билан доимий алоқада бўлиб, зарур кўмак кўрсатган.

Соғлиғи яхшилангач, Ш.А. Ўзбекистонга эсон-омон олиб келинган. Эндиликда у оиласи бағрида соғлиғини тиклаб, кейинги даволанишини давом эттиради.

Элчихона хорижда қийин вазиятга тушиб қолган Ўзбекистон фуқароларига консуллик-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўйича ишларни давом эттираётганини маълум қилган.

Ш.А.Франциядаги элчихонаМиграция агентлигиТур шифохонаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиРоссияда оғир жароҳат олган ўзбекистонлик ватанга қайтарилди3 октябр 11:30Қозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҚозоғистондаги фожиали ЙТҲ: уч нафар ўзбекистонлик ҳалок бўлди22 август 17:09Эрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келиндиЭрондан 41 нафар ўзбекистонлик ватанга хавфсиз олиб келинди6 май 14:02Кореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилдиКореяга иш ваъдаси: икки фуқаро 15 минг доллардан айрилди18 июл 11:32АҚШдан депортация қилинган 26 нафар ўзбекистонлик ватанга қайтарилдиАҚШдан депортация қилинган 26 нафар ўзбекистонлик ватанга қайтарилди4 май 12:28Покистонда қолиб кетган аёл элчихона ёрдами билан қайтдиПокистонда қолиб кетган аёл элчихона ёрдами билан қайтди3 май 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди