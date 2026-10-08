Андижонда ҳаракатланаётган Spark ёниб кетди

·3·Жамият
Андижонда ҳаракатланаётган Spark ёниб кетди

Бугун, 8 октябрь куни Андижон шаҳрида ҳаракатланаётган Spark автомобилида ёнғин содир бўлди. Ҳодиса оқибатида ҳеч ким жабрланмаган.

Маълум қилинишича, ёнғин соат 18:07 ларда шаҳарнинг 2-кичик даҳасидаги “Соғлом авлод” маҳалласи ҳудудида, айланма ҳаракат олдида юз берган.

Қайд этилишича, 2004 йилда туғилган А.Ф.га тегишли автомобилнинг электр симларида қисқа туташув содир бўлган. Бунинг оқибатида машинада ёнғин чиққан.

Ёнғин Андижон шаҳар Фавқулодда вазиятлар бўлими ходимлари томонидан тўлиқ бартараф этилган. Ҳодиса натижасида автомобилнинг ички ва ташқи қисмларига моддий зарар етган, бироқ тан жароҳати олганлар қайд этилмаган.

Ҳозирда ҳодиса юзасидан тегишли суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

АндижонSparkСоғлом авлодФавқулод
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлдиҚаршида уста уй эгасининг машинасини олиб қочиб, ЙТҲ содир этди: бир аёл ҳалок бўлди11 сентябр 20:43Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортди6 август 06:03Тошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлганТошкентда Спаркни ўғирлаган шахс Португалия ўйинига пул тикмоқчи бўлган8 июл 13:36«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)22 сентябр 16:53Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлди19 август 12:24Тошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олиндиТошкентда Spark автомашинасини олиб қочган шахс қўлга олинди7 июл 11:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди