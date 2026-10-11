Андижонда тормози ишламаган юк машинаси етти машинани урди. Қурбонлар бор

·4·Жамият
Андижонда тормози ишламаган юк машинаси етти машинани урди. Қурбонлар бор

Андижон вилояти Булоқбоши туманида тормоз тизими ишдан чиққан юк машинаси еттита автомобиль билан тўқнашди. Оқибатда уч киши ҳалок бўлди, яна тўрт киши шифохонага ётқизилди. Бу ҳақда вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, ЙТҲ 10 октябрь куни соат 09:40 атрофида тумандаги «Нефтчилар» маҳалласи Кончилар кўчасида содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 1978 йилда туғилган ҳайдовчи бошқарувидаги тупроқ ортилган HOWO русумли юк автомобили «Нефтчилар — Кулла» йўналишида ҳаракатланаётган бўлган. Тормоз тизимидаги носозлик туфайли ҳайдовчи машинани бошқара олмай қолган.

Натижада юк машинаси қарама-қарши йўналишда келаётган Cobalt, Nexia, BYD Song Plus ва Nexia-2 русумли автомобилларга, шунингдек, йўл четида тўхтаб турган Nexia-3, Damas ва Matiz машиналарига урилиб кетган. Тўқнашув оқибатида кўча бўйидаги дўконларга ҳам зарар етган.

Ҳодиса жойида уч нафар фуқаро вафот этган. Юк машинаси ҳайдовчиси ҳамда яна уч киши турли тан жароҳатлари билан туман шифохонасига олиб борилган.

Мазкур ҳолат юзасидан Булоқбоши тумани ИИБ Тергов бўлими томонидан Жиноят кодексининг 266-моддаси 3-қисми билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳозирда ҳодисанинг барча тафсилотларини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Булоқбоши туманитормоз тизими ишдан чиқишЮк машинаси авариясиЙўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошланди5 июн 22:28Наманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилдиНаманганда ишламаган боғчалар учун 1,3 млрд сўм субсидия ажратилди6 октябр 20:00«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)22 сентябр 16:53Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)Чирчиқда йирик комбайн ортилган юк машинаси тиркамаси хонадонга бориб урилди (видео)11 сентябр 08:29Андижонда 297 миллион сўмлик қалбаки пул тайёрлаган шахс ушландиАндижонда 297 миллион сўмлик қалбаки пул тайёрлаган шахс ушландиКеча 12:48“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ27 август 15:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди