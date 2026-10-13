«Пахтакор» - «Ал Қодисия» ўйинида киритилган голларни томоша қилинг
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида 2-тур Тошкентда старт олди. «Пахтакор» ўз уйида «Ал Қодисия»ни қабул қилиб, сўнгги дақиқаларда мағлубиятдан қутулиб қолди.
«Манчестер Сити»дан келиб қўшилган нидерландиялик яримҳимоячи Тижани Рейндерснинг голига Достон Ҳамдамов пеналтидан жавоб берди.
Брендар Рожерс жамоаси очколарини 4 тага етказиб, ҳозирча пешқадамга айланди. «Пахтакор» эса қаторасига иккинчи дурангдан сўнг 2 очко билан 7-поғонада.
Элит ОЧЛ. 2-тур
Пахтакор — Ал Қодисия 1:1
12 октябр, «Пахтакор» стадиони
Голлар: Достон Ҳамдамов (89) — Тижани Рейндерс (35).
Изоҳлар 0
…