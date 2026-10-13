Одил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритди
Осиё қитъасининг энг нуфузли клублар турнири — ОФК Элит Чемпионлар лигаси Ғарб минтақасида 2-тур учрашувлари бўлиб ўтди. 12 октябрь куни ўтказилган тўқнашувларда Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Одил Ҳамробеков тўп сураётган Эроннинг «Трактор» клуби муҳим баҳсда майдонга тушди, турнирнинг амалдаги чемпиони саналган Саудия Арабистонининг «Ал Аҳли» жамоаси эса навбатдаги ғалабасини нишонлади.
Ҳамюртимиз Одил Ҳамробеков ўз клубининг асосий таркибида майдонга тушиб, баҳсни тўлиқ ўтказди.
«Трактор» Қатар клуби билан баҳсда дастлабки очкони қўлга киритди
Эрон клуби Қатарнинг «Аш Шамал» жамоасига қарши кечган муросасиз баҳсда ҳисобни очолмади:
Майдонда 90 дақиқа: Ўзбекистон терма жамоаси вакили Одил Ҳамробеков марказий яримҳимоя чизиғида тўлиқ ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳимоя ва ҳужум мувозанатини ушлаб туришда фаоллик кўрсатди;
Нурсиз дуранг ва илк очко: Учрашув 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Ушбу натижадан сўнг Табриз клуби 1 очко билан жадвалнинг 11-поғонасидан жой олган бўлса, «Аш Шамал» 2 очко жамғариб, 9-ўринда бормоқда.
Амалдаги чемпион «Ал Аҳли» пешқадамликни мустаҳкамлади
Турнирнинг бош соврини соҳиби Саудиянинг «Ал Аҳли» клуби сафарда БААнинг «Ал Васл» жамоаси устидан ишончли ғалабага эришди:
Меҳмондаги 1:3 ҳисоби: Чемпионлар сафида Ибанес (20-дақиқа), Тринкау (58-дақиқа) ҳамда Албурайкан (90+1-дақиқа) томонидан киритилган голлар жамоага муҳим уч очкони тақдим этди;
Мезбонларнинг ягона жавоби: «Ал Васл» сафида Малейру биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда (45+3) тўп киритиб, мувозанатни қисқартиришга эришди, холос;
Турнир жадвалидаги ҳолат: Ғалабадан сўнг 4 очкога эга бўлган «Ал Аҳли» Ғарб минтақаси пешқадамига айланиб олди, очкосиз қолган «Ал Васл» эса 14-поғонани банд этиб турибди.
ОФК Элит лигасидаги кескин ва шиддатли курашлар турдан-турга янада қизғин паллага кириб бормоқда.
Изоҳлар 0
…