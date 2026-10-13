Одил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритди

·2·Спорт
Одил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритди

Осиё қитъасининг энг нуфузли клублар турнири — ОФК Элит Чемпионлар лигаси Ғарб минтақасида 2-тур учрашувлари бўлиб ўтди. 12 октябрь куни ўтказилган тўқнашувларда Ўзбекистон миллий жамоаси яримҳимоячиси Одил Ҳамробеков тўп сураётган Эроннинг «Трактор» клуби муҳим баҳсда майдонга тушди, турнирнинг амалдаги чемпиони саналган Саудия Арабистонининг «Ал Аҳли» жамоаси эса навбатдаги ғалабасини нишонлади.

Ҳамюртимиз Одил Ҳамробеков ўз клубининг асосий таркибида майдонга тушиб, баҳсни тўлиқ ўтказди.

«Трактор» Қатар клуби билан баҳсда дастлабки очкони қўлга киритди

Эрон клуби Қатарнинг «Аш Шамал» жамоасига қарши кечган муросасиз баҳсда ҳисобни очолмади:

  • Майдонда 90 дақиқа: Ўзбекистон терма жамоаси вакили Одил Ҳамробеков марказий яримҳимоя чизиғида тўлиқ ҳаракат қилиб, жамоасининг ҳимоя ва ҳужум мувозанатини ушлаб туришда фаоллик кўрсатди;

  • Нурсиз дуранг ва илк очко: Учрашув 0:0 ҳисобидаги дуранг билан якунланди. Ушбу натижадан сўнг Табриз клуби 1 очко билан жадвалнинг 11-поғонасидан жой олган бўлса, «Аш Шамал» 2 очко жамғариб, 9-ўринда бормоқда.

Амалдаги чемпион «Ал Аҳли» пешқадамликни мустаҳкамлади

Турнирнинг бош соврини соҳиби Саудиянинг «Ал Аҳли» клуби сафарда БААнинг «Ал Васл» жамоаси устидан ишончли ғалабага эришди:

  • Меҳмондаги 1:3 ҳисоби: Чемпионлар сафида Ибанес (20-дақиқа), Тринкау (58-дақиқа) ҳамда Албурайкан (90+1-дақиқа) томонидан киритилган голлар жамоага муҳим уч очкони тақдим этди;

  • Мезбонларнинг ягона жавоби: «Ал Васл» сафида Малейру биринчи бўлимга қўшиб берилган дақиқаларда (45+3) тўп киритиб, мувозанатни қисқартиришга эришди, холос;

  • Турнир жадвалидаги ҳолат: Ғалабадан сўнг 4 очкога эга бўлган «Ал Аҳли» Ғарб минтақаси пешқадамига айланиб олди, очкосиз қолган «Ал Васл» эса 14-поғонани банд этиб турибди.

ОФК Элит лигасидаги кескин ва шиддатли курашлар турдан-турга янада қизғин паллага кириб бормоқда.

ОФК Элит Чемпионлар лигасиАл АҳлиТракторОдил Ҳамробеков
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабаларЭронда ўзбек легионерлари бенефиси: «Трактор» ва «Истиқлол»дан драматик ғалабалар19 август 06:52Жиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олдиЖиддадаги даҳшатли драма: «Пахтакор» Осиёнинг амалдаги чемпионидан очко тортиб олди15 сентябр 06:16Жиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилиндиЖиддадаги баҳс олдидан «Ал Аҳли» ва «Пахтакор»нинг асосий таркиблари эълон қилинди14 сентябр 22:26Осиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайдиОсиёнинг икки карра чемпионига қарши: «Пахтакор» Элит ОЧЛ сафарини Жиддада бошлайди14 сентябр 18:42Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»Одил Ҳамробеков: «Конгога қарши боримизни берамиз»27 июн 00:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди