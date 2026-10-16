Смартфонга қарамлик: Тармоқ фойдаланувчиларини тўлқинлантирган муҳим ижтимоий масала

·29·Жамият
Смартфонга қарамлик: Тармоқ фойдаланувчиларини тўлқинлантирган муҳим ижтимоий масала
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ижтимоий тармоқларда тарқалган фалсафий карикатуралар гаджетларга қарамлик ва китоб мутолаасидан узоқлашиш муаммосини акс эттириб, муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
  • Карикатураларда мактаб ёшидаги болаларнинг китоб орқали ёрқин келажак ва муваффақиятли касбларга эришиши ҳамда смартфон экранлари ичидаги «жонсиз» келажакка кириб кетиши ўртасидаги кескин контраст кўрсатилган.

Ижтимоий тармоқларда замонавий инсониятнинг энг катта муаммоларидан бири — гаджетларга қарамлик ҳамда китоб мутолаасидан узоқлашиш масаласини акс эттирган фалсафий карикатуралар қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Тасвирларда мактаб ёшидаги болаларнинг икки хил йўлни танлаши ва бу танлов уларнинг келажагига қандай таъсир кўрсатиши ўткир контрастлар орқали очиб берилган.

Биринчи йўл: Китоб — ёрқин келажак ва юксак касблар эшиги

Суратнинг юқори қисмида билимга интилган, мактаб партасидан китоб эшиги томон қадам қўйган ёшларнинг тақдири тасвирланган:

  • Шахс сифатида камол топиш: Очиқ улкан китоб саҳифалари ичига кириб бораётган ўқувчилар ундан жамиятга нафи тегадиган муваффақиятли шахслар бўлиб чиқиб келмоқда;

  • Олий мақсадлар ва мартаба: Китобдан чиқаётган қаҳрамонлар орасида инсонлар саломатлигини асровчи шифокорлар, давлат ва жамият бошқарувидаги раҳбарлар, ҳуқуқшунослар ҳамда ўз касбининг етук мутахассисларини кўриш мумкин;

  • Ишонч ва мақсад: Уларнинг қадди-қомати тик, нигоҳларида ҳаётга бўлган ишонч ва юксак мақсадлар акс этган.

Иккинчи йўл: Смартфон экранлари ичидаги «жонсиз» келажак

Пастки қисмда эса бутунлай аксинча, бугунги куннинг ҳақиқий фожиаси очиб берилган:

  • Экран қафасига кириш: Болалар ўз ихтиёри билан улкан смартфоннинг қора тубсиз экрани ичига қараб юриб кетмоқда;

  • Руҳий тушкунлик ва қарамлик: Экран ичидан чиқиб келаётган инсонлар эса чарчаган, кўзлари ости кўкарган, руҳий ҳолдан тойган ва нигоҳи ҳамон қўлидаги кичик телефонга михланган «тирик мурдалар» (зомби) қиёфасида тасвирланган;

  • Йўқотилган куч ва мақсадсизлик: Уларда на ҳаётга қизиқиш, на бир касбга интилиш бор; улар тўлиқ виртуал дунёнинг тутқунига айланиб бўлган.

Мутахассислар хавотири: Тақдир танлови ёшликдан бошланади

Ушбу визуал қиёс жамият учун жиддий огоҳлантириш вазифасини ўтайди:

  • Когнитив пасайиш хавфи: Мутахассислар узлуксиз телефонда вақт ўтказиш болаларнинг фикрлаш тезлигини сусайтириши, реал ҳаётга мослашувини қийинлаштириши ва ижодий салоҳиятини йўққа чиқаришини таъкидлайди;

  • Китобнинг бебаҳо ўрни: Китоб мутолааси эса нафақат билим манбаи, балки тафаккурни ривожлантирувчи, инсонни мақсад сари етакловчи ва профессионал камолотга олиб борувчи ягона мустаҳкам пойдевордир.

Мазкур расм ҳар бир ота-она ва ёшлар учун муҳим бир саволни кўндаланг қўймоқда: фарзандларимиз эртага ким бўлиб етишади — ўз ҳаётининг эгаси бўлган мутахассисми ёки гаджетларнинг эркини йўқотган қурбоними?

Китоб ва смартфонТехнологияга боғлиқликЯшлар ва таълимИжтимоий тармоқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди16 сентябр 19:11Яширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортиладиЯширин реклама жойлаштирган блогерлар энди жаримага тортилади7 июн 18:30Эрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирдиЭрта турмуш ва ноқонуний никоҳга қарши кескин чоралар: янги жарималар кучга кирдиБугун 09:08Такси нархлари тушиши мумкин, Рақобат қўмитаси йўлкиранинг ошиши бўйича ўрганиш бошладиТакси нархлари тушиши мумкин, Рақобат қўмитаси йўлкиранинг ошиши бўйича ўрганиш бошладиБугун 08:15Гўзал аёллар билан мулоқот эркаклар миясига қандай таъсир қилиши маълум бўлдиГўзал аёллар билан мулоқот эркаклар миясига қандай таъсир қилиши маълум бўлдиБугун 07:58Тиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланадиТиланчилик учун жарима ошди: энди 2,2 млн сўмгача жазо қўлланадиКеча 23:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?