Домдаги лифтларда қурилиш моллари ва чиқинди ташиш қатъиян тақиқланади
Ўзбекистонда кўп қаватли турар жой биноларидаги йўловчи лифтларидан фойдаланиш ва уларни техник назорат қилиш бўйича янги, қатъий хавфсизлик қоидалари жорий этилмоқда.
Эндиликда кўп қаватли уйлардаги йўловчи лифтларида қурилиш материаллари, ремонт жиҳозлари ҳамда қурилиш чиқиндиларини ташиш қатъиян ман этилади.
Қатъий чеклов ва мажбурий техник назорат
Янгиланган талаблар аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва лифт қурилмаларининг муддатидан олдин ишдан чиқишининг олдини олишга қаратилган:
Қувватдан қатъи назар умумий тақиқ: Қурилиш моллари ва чиқиндиларни ташиш бўйича чеклов лифтнинг юк кўтариш қобилияти ёки сиғимидан қатъи назар, барча йўловчи лифтларига бирдек татбиқ этилади;
Ойлик мажбурий техник кўрик: Турар жой биноларидаги ҳар бир лифтга ойига камида бир марта мунтазам малакали техник хизмат кўрсатилиши шарт қилиб белгиланди.
«Хавфсиз лифт» платформаси: Рақамли назорат ва бепул рўйхат
Лифтларнинг техник созлиги ва уларнинг эксплуатациясини ягона тизимга келтириш мақсадида рақамли механизм ишга туширилмоқда:
Электрон ҳисобга олиш: Барча лифтлар махсус «Хавфсиз лифт» электрон платформаси орқали марказлашган ҳолда ҳисобга қўйилади;
Бепул хизмат: Қурилмаларни мазкур тизим орқали расмий рўйхатга олиш мутлақо бепул амалга оширилади.
Мазкур тартиб кўп квартирали уйларда таъмирлаш ишлари пайтида лифтларнинг нотўғри ишлатилиши, авария ҳолатларининг юзага келиши ва аҳоли хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатларни бартараф этишга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…