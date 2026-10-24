Домдаги лифтларда қурилиш моллари ва чиқинди ташиш қатъиян тақиқланади

·66·Жамият
Домдаги лифтларда қурилиш моллари ва чиқинди ташиш қатъиян тақиқланади

Ўзбекистонда кўп қаватли турар жой биноларидаги йўловчи лифтларидан фойдаланиш ва уларни техник назорат қилиш бўйича янги, қатъий хавфсизлик қоидалари жорий этилмоқда.

Эндиликда кўп қаватли уйлардаги йўловчи лифтларида қурилиш материаллари, ремонт жиҳозлари ҳамда қурилиш чиқиндиларини ташиш қатъиян ман этилади.

Қатъий чеклов ва мажбурий техник назорат

Янгиланган талаблар аҳоли хавфсизлигини таъминлаш ва лифт қурилмаларининг муддатидан олдин ишдан чиқишининг олдини олишга қаратилган:

  • Қувватдан қатъи назар умумий тақиқ: Қурилиш моллари ва чиқиндиларни ташиш бўйича чеклов лифтнинг юк кўтариш қобилияти ёки сиғимидан қатъи назар, барча йўловчи лифтларига бирдек татбиқ этилади;

  • Ойлик мажбурий техник кўрик: Турар жой биноларидаги ҳар бир лифтга ойига камида бир марта мунтазам малакали техник хизмат кўрсатилиши шарт қилиб белгиланди.

«Хавфсиз лифт» платформаси: Рақамли назорат ва бепул рўйхат

Лифтларнинг техник созлиги ва уларнинг эксплуатациясини ягона тизимга келтириш мақсадида рақамли механизм ишга туширилмоқда:

  • Электрон ҳисобга олиш: Барча лифтлар махсус «Хавфсиз лифт» электрон платформаси орқали марказлашган ҳолда ҳисобга қўйилади;

  • Бепул хизмат: Қурилмаларни мазкур тизим орқали расмий рўйхатга олиш мутлақо бепул амалга оширилади.

Мазкур тартиб кўп квартирали уйларда таъмирлаш ишлари пайтида лифтларнинг нотўғри ишлатилиши, авария ҳолатларининг юзага келиши ва аҳоли хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатларни бартараф этишга хизмат қилади.

Хавфсиз лифткўп қаватли уйлартехник назоратлифт хавфсизлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)Қўриқхона яйловга айландими? Ҳисор давлат қўриқхонасида чорва боқилаётгани фош бўлди (видео)23 сентябр 20:47Тошкентда чиқинди майдончасидаги ноодатий эълон ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаТошкентда чиқинди майдончасидаги ноодатий эълон ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда8 октябр 04:14Қашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлдиҚашқадарёда отасидан қолган қўйлар талаш бўлди6 октябр 21:40Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказди19 сентябр 10:06Юнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлагиЮнусободда дарахт "тириклайин" бетонланди: Дарахт танаси билан тўсилган пиёдалар йўлаги12 сентябр 21:40Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушдиНоқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушди20 август 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди