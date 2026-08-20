Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушди
Ўзбекистонда янги қурилаётган турар жой мажмуаларининг қонунийлигини текшириш имконини берувчи расмий онлайн геопортал ишга туширилди. Фуқаролар дшк.shaffofqurilish.uz орқали қурилиш обектининг рухсатномалари, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва давлат назоратига олинганини бепул текшириши мумкин.
Ўзбекистонда янги қурилаётган турар жой мажмуаларидан хонадон сотиб олишда фирибгарлик қурбони бўлиб қолишнинг олдини олиш мақсадида расмий онлайн назорат тизими ишга туширилди. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги махсус геопортал орқали ҳар бир фуқаро қурилиш объектининг қонунийлиги, рухсатномаси бор-йўқлиги ва шаҳарсозлик ҳужжатларининг ҳақиқийлигини бепул текшириши мумкин.
Онлайн геопортал: Имкониятлар ва интерактив харита белгилари
Фуқаролар
dshk.shaffofqurilish.uz геопортали орқали мамлакат бўйлаб барча янги қурилиш объектларининг расмий мақомини интерактив харита ва махсус рангли белгилар ёрдамида осонликча билиб олишлари мумкин.
Геопорталдаги харита ранглари ва объектлар ҳолати
Харитадаги ранг белгиси
Объектнинг расмий мақоми ва маъноси
Кўк ранг
Қурилишга тўлиқ расмий рухсат берилган, ишлар қонуний олиб борилмоқда
Қизил ранг
Қоидабузарликлар ёки ҳужжатлардаги камчиликлар сабаб қурилиш ишлари тўхтатилган
⚫ Қора ранг
Қурилиш рухсатномаси бекор қилинган (ноқонуний объект)
⚪ Харитада умуман йўқ
Объект давлат рўйхатидан ўтмаган — фирибгарлик хавфи жуда юқори
Харидорлар нималарга эътибор қаратиши лозим?
Порталда нафақат қурилиш ҳолати, балки аниқланган қонунбузилиш ҳолатлари бўйича алоҳида «қора рўйхат» (махсус реестр) ҳам шакллантирилган. Унда ноқонуний биноларнинг манзиллари, майдони ва фотосуратлари ошкора тақдим этилади.
Давлат назорати: Объектнинг давлат инспекцияси назоратига олингани ёки йўқлигини аниқлаш мумкин.
Реновация ва «снос» хавфи: Қурилиш олиб борилаётган ҳудуд келажакда бузилиш ёки реновация режаларига тушган-тушмаганини олдиндан текшириш имкони бор.
Шаҳарсозлик ҳужжатлари: Лойиҳа-смета ва архитектура рухсатномалари билан очиқ танишиш имконияти мавжуд.
Мутахассислар фуқароларга янги қурилаётган кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олиш ёки улушли қурилишга маблағ тикишдан олдин ушбу расмий геопортал орқали объектнинг мақомини синчковлик билан текшириб олишни қатъий тавсия этади.
Сизнингча, мана шундай очиқ онлайн платформалар сохта қурувчилар ва ноқонуний новостройкалар муаммосига тўлиқ чек қўя оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва яқинларингизни фирибгарлардан асраш учун ушбу муҳим огоҳлантиришни уларга дарҳол улашинг!
…