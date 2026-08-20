Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушди

·15·Жамият
Ноқонуний "новостройка"ларни аниқловчи онлайн геопортал ишга тушди
Қисқача

Ўзбекистонда янги қурилаётган турар жой мажмуаларининг қонунийлигини текшириш имконини берувчи расмий онлайн геопортал ишга туширилди. Фуқаролар дшк.shaffofqurilish.uz орқали қурилиш обектининг рухсатномалари, шаҳарсозлик ҳужжатлари ва давлат назоратига олинганини бепул текшириши мумкин.

Ўзбекистонда янги қурилаётган турар жой мажмуаларидан хонадон сотиб олишда фирибгарлик қурбони бўлиб қолишнинг олдини олиш мақсадида расмий онлайн назорат тизими ишга туширилди. Қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги тасарруфидаги махсус геопортал орқали ҳар бир фуқаро қурилиш объектининг қонунийлиги, рухсатномаси бор-йўқлиги ва шаҳарсозлик ҳужжатларининг ҳақиқийлигини бепул текшириши мумкин.

Онлайн геопортал: Имкониятлар ва интерактив харита белгилари

Фуқаролар dshk.shaffofqurilish.uz геопортали орқали мамлакат бўйлаб барча янги қурилиш объектларининг расмий мақомини интерактив харита ва махсус рангли белгилар ёрдамида осонликча билиб олишлари мумкин.

Геопорталдаги харита ранглари ва объектлар ҳолати

Харитадаги ранг белгиси

Объектнинг расмий мақоми ва маъноси

Кўк ранг

Қурилишга тўлиқ расмий рухсат берилган, ишлар қонуний олиб борилмоқда

Қизил ранг

Қоидабузарликлар ёки ҳужжатлардаги камчиликлар сабаб қурилиш ишлари тўхтатилган

Қора ранг

Қурилиш рухсатномаси бекор қилинган (ноқонуний объект)

Харитада умуман йўқ

Объект давлат рўйхатидан ўтмаган — фирибгарлик хавфи жуда юқори

Харидорлар нималарга эътибор қаратиши лозим?

Порталда нафақат қурилиш ҳолати, балки аниқланган қонунбузилиш ҳолатлари бўйича алоҳида «қора рўйхат» (махсус реестр) ҳам шакллантирилган. Унда ноқонуний биноларнинг манзиллари, майдони ва фотосуратлари ошкора тақдим этилади.

  • Давлат назорати: Объектнинг давлат инспекцияси назоратига олингани ёки йўқлигини аниқлаш мумкин.

  • Реновация ва «снос» хавфи: Қурилиш олиб борилаётган ҳудуд келажакда бузилиш ёки реновация режаларига тушган-тушмаганини олдиндан текшириш имкони бор.

  • Шаҳарсозлик ҳужжатлари: Лойиҳа-смета ва архитектура рухсатномалари билан очиқ танишиш имконияти мавжуд.

Мутахассислар фуқароларга янги қурилаётган кўп қаватли уйлардан хонадон сотиб олиш ёки улушли қурилишга маблағ тикишдан олдин ушбу расмий геопортал орқали объектнинг мақомини синчковлик билан текшириб олишни қатъий тавсия этади.

Сизнингча, мана шундай очиқ онлайн платформалар сохта қурувчилар ва ноқонуний новостройкалар муаммосига тўлиқ чек қўя оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва яқинларингизни фирибгарлардан асраш учун ушбу муҳим огоҳлантиришни уларга дарҳол улашинг!

ЎзбекистонҚурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиЎзбекистондаги тўйлардан бирида раққоса улкан китоб ичидан чиқиб тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотдиБугун, 10:16Бухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБухорода 18 ёшли қиз нотўгри овқатланиш сабабли жиддий муаммога дуч келгани айтилмоқдаБугун, 05:49Ўзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиЎзбекистонда олимпиадада кутилмаган можаро: олтин медаль соҳиби Исроил байроғини кўтаргани учун рейтингдан чиқарилдиБугун, 05:40Камерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКамерунда олтин кони ўпирилиши 107 кишининг умрига зомин бўлдиКеча, 22:56Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Кеча, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиКеча, 19:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди