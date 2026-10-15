Ота-оналар масъулияти бўйича янги талаблар кучга кирди

·7·Жамият
Ота-оналар масъулияти бўйича янги талаблар кучга кирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда фарзанд тарбияси ва таълимига бепарво қарайдиган ота-оналар учун жавобгарлик чоралари кучайтирилди.
  • Президент томонидан имзоланган қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга ўзгартиришлар киритилиб, бола тарбиясига беписандлик, ўқишига тўсқинлик қилиш ёки ноқонуний таълимга жалб этиш учун жарима ва маъмурий қамоқ жазолари кўзда тутилган.

Ўзбекистонда фарзанд тарбияси, унинг таълим олиши ҳамда асосий ҳаётий эҳтиёжларини таъминлашга совуққонлик билан қарайдиган ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар учун жавобгарлик чоралари жиддий тарзда кучайтирилди.

Президент томонидан имзоланган тегишли қонун билан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга қатор қўшимча ва ўзгартиришлар киритилди. Эндиликда бола тарбиясига беписанд қараш, унинг ўқишига тўсқинлик қилиш ёки ноқонуний таълимга жалб этиш бир неча баробар кўпроқ жарима ҳамда маъмурий қамоқ билан жазоланади.

Қайси ҳуқуқбузарликлар учун жарималар қанчага ошди?

Янгиланган қонунчиликка асосан жарима миқдорлари ва жазо турлари қуйидагича белгиланди:

  • Тарбия ва таълим мажбуриятларини бажармаслик:

    • Вояга етмаган болаларни тарбиялаш ва ўқитиш мажбуриятларини бажармаганлик, шу жумладан бунинг оқибатида бола маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган ҳолатлар учун жарима БҲМнинг 5 бараваридан 10 бараваригача оширилди (илгари 1 дан 5 бараваргача эди);

    • Агар ушбу ҳолат бир йил ичида такроран содир этилса, жарима миқдори БҲМнинг 10 бараваридан 15 бараваригача бўлади (илгари 5 дан 10 бараваргача эди).

  • Ноқонуний диний таълимга жалб этиш:

    • Болани ноқонуний равишда диний таълим олиш жараёнига жалб этганлик учун ота-оналарга БҲМнинг 10 бараваридан 15 бараваригача жарима солинади (илгари 5 дан 10 бараваргача эди);

    • Бир йил давомида такроран содир этилган тақдирда — БҲМнинг 15 бараваридан 20 бараваригача жарима ёки 15 суткагача маъмурий қамоқ жазоси қўлланади.

  • Мажбурий таълим олишга тўсқинлик қилиш:

    • Болаларнинг мажбурий умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълим олишига йўл қўймаганлик учун жарима БҲМнинг 15 бараваридан 20 бараваригача этиб мустаҳкамланди (илгари 10 дан 15 бараваргача бўлган);

    • Мазкур ҳуқуқбузарлик бир йилда қайта такрорланса, БҲМнинг 20 бараваридан 30 бараваригача жарима ёхуд 15 суткагача маъмурий қамоқ чораси кўрилади.

«Болага ғамхўрлик қилмаслик»: Қонунчиликдаги янги алоҳида норма

Кодексга киритилган яна бир муҳим қоида вояга етмаган болаларга бевосита ғамхўрлик кўрсатмаслик билан боғлиқдир. Мазкур қилмиш учун БҲМнинг 5 бараваридан 10 бараваригача миқдорда жарима жазоси белгиланди:

  • Моҳияти нимада? Ота-оналар ёки болага қараш учун масъул шахслар барча зарур имконият, билим ва шароитга эга бўла туриб, боланинг асосий эҳтиёжларини (овқатланиш, даволаниш, кийиниш ва ҳ.к.) қасддан қондирмаслиги тушунилади;

  • Жавобгарлик шарти: Бундай совуққонлик ва эътиборсизлик натижасида боланинг соғлиғи, жисмоний, ақлий ёки ахлоқий ривожланишига бевосита зарар етказилган бўлиши шарт.

Ушбу қатъий талаблар оилада болалар ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилиш, уларнинг тўлақонли ва сифатли таълим олишини кафолатлаш ҳамда жамиятда ота-оналик масъулиятини янада оширишга қаратилган.

Бала тарбиясиМажбурий таълимБала ҳуқуқлариЎзбекистон Республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкинДаромадни яшириш даври тугамоқда: Энди алимент ҳисоблаш тартиби тубдан ўзгариши мумкин12 сентябр 10:08Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:44Бугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар борБугун Ота-оналар куни, уларга айтиладиган энг муҳим сўзлар бор7 октябр 09:14Кеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлариКеч бўлмасдан қадрига етинг: Йўқотиш изтироби ва ота-она меҳрини эслатувчи дил сўзлари13 октябр 19:38Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)Урганчдаги тунги қувлашмачоқ: 15 ёшли ўсмир «Жигули»да ЙПХдан қочишга уринди (видео)15 сентябр 19:40Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!Ўқувчини ҳақорат қилган ёки камситган ўқитувчи 2,2 млн сўм жаримага тортилади!13 сентябр 09:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?