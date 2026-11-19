Наманганда 14 та телефонни ўғирламоқчи бўлган 18 ёшли йигит ушланди
Наманган вилоятининг Уйчи туманида телефон устахонасига эшик қулфини бузиб кириб, 14 та телефонни ўғирламоқчи бўлган йигит қўлга олинди. Бу ҳақда Ички ишлар вазирлиги хабар берди.
Маълум қилинишича, ҳодиса 2026 йил 10 ноябрь куни соат 02:30 ларда туман марказидаги телефон устахоналаридан бирида содир бўлган. Номаълум шахс устахона эшигининг қулфини бузиб, ичкарига кирган ва у ердаги телефонларни ўғирлашга уринган.
Бироқ тунги хизматда бўлган Қўриқлаш хизмати тезкор ҳаракатланувчи гуруҳи воқеа жойига етиб келиб, устахона ичига яширинган шахсни қўлга олган.
Текширув давомида гумонланувчи 2008 йилда туғилган, Уйчи туманида яшовчи фуқаро экани аниқланган. Ундан 14 та телефон қурилмаси ашёвий далил сифатида олиб қўйилган.
Мазкур ҳолат юзасидан туман ИИБ ҳузуридаги тергов бўлинмаси томонидан Жиноят кодексининг 169-моддаси 3-қисми (ўғирлик) билан жиноят иши қўзғатилган. Айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…