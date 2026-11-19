15-ҳомиладорлигида эгизак ўғилларни дунёга келтирган аёл интернетда муҳокамада!
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда бир аёлнинг 15-ҳомиладорлигида эгизак ўғил фарзандларни дунёга келтиргани ҳақидаги хабар кенг муҳокама қилинмоқда.
Шифокорлардан бири эълон қилган видеода келтирилишича, аёлнинг аввал тўрт нафар қизи бўлган. У 15-ҳомиладорлигида эгизак ўғилларни дунёга келтирган. Шунингдек, маълумотда унинг аввалги ҳомиладорликларидан тўққизтаси сунъий равишда тўхтатилгани айтилади.
Мазкур хабар интернет фойдаланувчилари орасида турлича муносабат уйғотди. Айримлар оилани эгизак фарзандлар билан табриклаб, чақалоқларга соғлик тилаётган бўлса, бошқалар ҳомиладорликларнинг кўп маротаба сунъий тўхтатилганини танқид қилмоқда.
Мутахассислар ҳомиладорликни сунъий равишда тўхтатиш, айниқса, тиббий назоратсиз амалга оширилганда, аёл саломатлиги учун хавф туғдириши мумкинлигини таъкидлайди.
Воқеа яна бир бор фарзанд режалаштириш, репродуктив саломатлик ва оиладаги қарорлар масаласини муҳокама марказига олиб чиқди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…