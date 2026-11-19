Туркияда полиция ходими томоғига ёнғоқ тиқилган аёлни қутқариб қолди (видео)
Туркиянинг Конья шаҳрида томоғига фундук бўлаги тиқилиб, нафас ололмай қолган аёл полиция ходимининг тезкор ёрдами билан қутқарилди. Ҳодиса кузатув камераларига муҳрланган. Бу ҳақда Haberturk хабар берди.
Маълум қилинишича, аёл Гедавет боғида бўлган вақтида еб турган ёнғоқнинг бир бўлаги нафас йўлига тиқилиб қолган. Нафас олишга қийналган аёл яқин атрофдаги полиция ходимлари турган жойга югуриб бориб, ёрдам сўраган.
Вазиятни пайқаган полиция ходими Меҳмет Паксой аёлга Ҳеймлих усулини қўллаган. Натижада унинг нафас йўлига тиқилиб қолган ёнғоқ бўлаги чиқарилиб, аёл яна бемалол нафас ола бошлаган.
Қутқарув жараёни полиция пунктидаги кузатув камераларига тушган. Полиция ходими воқеа ҳақида гапирар экан, улар хизмат давомида бундай фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш бўйича махсус тайёргарликдан ўтишини айтган.
Аёл бироз дам олгач, полиция ходимларига миннатдорчилик билдирган.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…