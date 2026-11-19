MacBook Pro M5 ва M6 моделларининг нархлари эълон қилинди
Apple MacBook Pro ноутбукларининг 2026 йил 19 ноябрь ҳолатидаги нархлари маълум бўлди. Рўйхатда M5, M5 Pro, M5 Max ва янги M6 процессорли моделлар бор. Айрим конфигурацияларга чегирмалар ҳам берилган.
MacBook Pro M5, 14 дюйм (2025):
• 16/1 ТБ — 1870 доллар
• 24/1 ТБ — 2200 доллар
MacBook Pro M5 Pro, 14 дюйм (2026):
• 24/1 ТБ — 2320 доллар
• 48/1 ТБ — 3500 доллар
• 36/2 ТБ (M5 Max) — 3850 доллар
MacBook Pro M5 Pro, 16 дюйм (2026):
• 24/1 ТБ — 2630 доллар
• 48/1 ТБ — 3550 доллар
• 64/1 ТБ — 3900 доллар
• 36/2 ТБ (M5 Max) — 3850 доллар
• 48/2 ТБ (M5 Max) — 4550 доллар
MacBook Pro M6, 14 дюйм (2026):
• 32/1 ТБ — 2799 доллар
MacBook Pro M5 Pro, 16 дюйм (2026), ProLED XDR дисплей:
• 24/1 ТБ — 3999 доллар
Нархлар деярли ҳар куни ўзгариб туради. Айрим моделларга катта чегирмалар берилган. Келтирилган нархлар 2026 йил 19 ноябрь ҳолатига тегишли.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…