Ўзбекистонлик боксчи Саят Ильясов Қозоғистон фуқаролигини олди
Ўзбекистон терма жамоаси сафида халқаро медалларга эришган ёш боксчи Саят Ильясов Қозоғистон фуқаролигини олиш жараёнини якунлади. Унга фуқаролик бериш тўғрисидаги фармон имзоланган, тегишли ҳужжатлар расмийлаштириш учун топширилган. Энди спортчи Қозоғистон терма жамоаси сафида халқаро мусобақаларда қатнашиш имкониятига эга бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик боксчининг Қозоғистонга кўчиб ўтиши ва янги терма жамоа шарафини ҳимоя қилиш нияти бир неча ойдан бери муҳокама қилинаётган эди. Фуқароликни расмийлаштириш билан боғлиқ жараён сабаб Саят Ильясов бир муддат Қозоғистон бокс жамоасига тўлиқ қўшила олмаган, ҳатто мамлакат чемпионатини ҳам ўтказиб юборган.
Энди эса бу жараёнда муҳим босқич ортда қолди. Спортчининг мураббийи Ердос Жанабергенов Қозоғистон фуқаролиги бериш тўғрисидаги фармон имзоланганини ва ҳужжатлар расмийлаштириш жараёнига киритилганини маълум қилди. Бу ҳақда Sports.kz нашри журналист Аслан Каженов билан суҳбатга таяниб хабар берди.
Қозоғистон президенти фуқаролик бериш тўғрисидаги фармонни имзолаган
Боксчининг мураббийи Ердос Жанабергеновнинг айтишича, давлат раҳбари Саят Ильясовга фуқаролик бериш тўғрисидаги фармонни имзолаганидан кейин улар миграция полициясига мурожаат қилиб, зарур ҳужжатларни топширишган.
Ҳужжатларни жуда тез ва самарали расмийлаштиришда ёрдам берган барча мутасаддиларга миннатдорлик билдираман. Саят мисолида яна кўплаб кучли қон-қариндош қардошларимиз Қозоғистонга келиб, мамлакатимиз шарафини ҳимоя қилади, деб ўйлайман, — деди мураббий.
Жанабергеновнинг маълум қилишича, фуқаролик бериш тўғрисидаги фармон имзоланган ва тегишли ҳужжатлар икки кун олдин расмийлаштириш учун топширилган. Боксчининг паспортни олиши учун шахсан имзо қўйиш ва фотосуратга тушиш каби расмий жараёнлар қолган.
Мураббийнинг режасига кўра, Саят Ильясов Қозоғистон фуқароси паспортини Янги йилгача қўлга киритиши мумкин.
Саят Ильясов ҳозир қаерда ва қандай мусобақага тайёрланмоқда?
Айни пайтда Саят Ильясов Қозоғистон терма жамоаси билан Туркестон вилоятидаги «Алматау» ўқув-машғулот базасида йиғин ўтказмоқда.
Яқин кунларда Тошкентда бокс бўйича Жаҳон кубогининг финал босқичи ўтказилиши режалаштирилган. Қозоғистон терма жамоаси ҳам ушбу мусобақада иштирок этади. Ильясов ҳозир миллий жамоа билан бирга тайёргарлик кўриб, йиғиндаги спортчиларга ёрдам бермоқда.
Бироқ боксчининг мазкур мусобақада Қозоғистон номидан расман иштирок этиши ҳақида мураббий суҳбатда аниқ маълумот бермаган.
Саят Ильясов нима учун Ўзбекистондан Қозоғистонга кўчиб ўтди?
Саят Ильясов Ўзбекистон терма жамоаси сафида бир қатор халқаро мусобақаларда муваффақиятли иштирок этган ёш боксчилардан бири ҳисобланади.
Унинг спортдаги асосий натижалари қуйидагича:
2022 йил — ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионати бронза медали;
2023 йил — Осиё чемпионати кумуш медали;
2025 йил — 22 ёшгача бўлган боксчилар ўртасида Осиё чемпиони;
2025 йил — IBA жаҳон чемпионати иштирокчиси.
Боксчи жорий йил январь ойининг охирида тарихий ватани ҳисобланган Қозоғистонга кўчиб ўтган. Унинг мақсади янги мамлакат терма жамоаси сафида халқаро мусобақаларда иштирок этиш ва Қозоғистон шарафини ҳимоя қилишдан иборат эди.
Бироқ фуқаролик ва паспортни расмийлаштириш билан боғлиқ муаммолар сабаб Ильясов бир муддат янги терма жамоа таркибида расмий мусобақаларда қатнашиш имкониятига эга бўлмади. Ҳатто ноябрь ойида ўтказилган Қозоғистон чемпионатини ҳам ҳужжатлар билан боғлиқ вазият туфайли ўтказиб юборди.
Энди фуқаролик бериш тўғрисидаги фармон имзолангани спортчининг янги терма жамоадаги фаолиятини бошлаши йўлидаги муҳим қадам бўлди. Паспортни расмийлаштириш жараёни якунлангач, унинг Қозоғистон номидан халқаро мусобақаларда иштирок этиши учун зарур ҳуқуқий асослар шаклланиши кутилмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…