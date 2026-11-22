Драматик дуранг: «Арсенал» сафарда «Нюкасл»га қарши ўйинда ғалабани қўлдан чиқарди
Англия Премер-лигасининг 11-турида турнир пешқадами «Арсенал» сафарда «Нюкасл»га қарши майдонга тушди. «Сент-Жеймс Парк»да ўтган кескин ва шиддатли беллашувда 2:2 ҳисобида жанговар дуранг қайд этилди.
Учрашувда ҳисобни меҳмонлар очди: 33-дақиқада Эзе «Арсенал»ни олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида эса мезбонлар кетма-кет икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилди — 49-дақиқада Барнс мувозанатни тиклади, 62-дақиқада Тиау эса «Нюкасл»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди. 78-дақиқада Мадуэкенинг голи якуний дуранг натижани ўрнатди.
Давид Райя жароҳати ва турнир жадвали
Баҳс давомида лондонликлар посбони Давид Райя қўлидан жароҳат олиб, 70-дақиқада захирага олинди ва унинг ўрнига Аррисабалага майдонга тушди.
Ушбу дурангдан сўнг Микел Артета бошқарувидаги «Арсенал» очколари сонини 28 тага етказиб, АПЛда етакчиликни сақлаб қолди ва бир ўйини кам «Брайтон»ни (22 очко) 6 очкога ортда қолдирмоқда. «Нюкасл» эса 13 очко билан турнир жадвалининг 12-поғонасига жойлашган.
Кўрсаткичлар
«Нюкасл»
«Арсенал»
Якуний ҳисоб
2
2
Голлар
Барнс (49'), Тиау (62')
Эзе (33'), Мадуэке (78')
Жадвалдаги ўрни / Очко
12-ўрин (13 очко)
1-ўрин (28 очко)
Учрашув қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 11-тур«Нюкасл» — «Арсенал» 2:221 ноябрь, «Сент-Жеймс Парк»Голлар: Барнс (49), Тиау (62) — Эзе (33), Мадуэке (78).
«Нюкасл»: Горничек, Дедич (Ливраменто, 46), Тиау, Берн, Ҳолл (Ботман, 90+2), Стойр (Рэмзи, 46), Майли, Мерфи (Эланга, 46), Уиллок (Висса, 83), Барнс, Осула.
«Арсенал»: Райя (Аррисабалага, 70), Тимбер, Конса, Габриэл, Калафиори, Гимараес (Люис-Скелли, 70), Райс, Эдегор (Мерино, 90+4), Мадуэке, Эзе (Цолис, 70), Ҳавертц (Гокереш, 90+4).
Огоҳлантиришлар: Дедич (23), Райс (56), Барнс (58), Берн (81), Мадуэке (81).
Сизнингча, «Сент-Жеймс Парк»даги дуранг ва Давид Райянинг жароҳати «Арсенал»нинг чемпионлик пойгасидаги кейинги ўйинларига қандай таъсир қилади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…