Наманганда ирригация тизими ходими жиноят устида қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Наманган вилоятида ер майдонини ноқонуний расмийлаштириб беришни ваъда қилган ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими Х.Д. ва унинг шериги Б.А.
- 11 500 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни олаётган вақтда қўлга олинди.
- Гумонланувчилар Мингбулоқ туманидаги 40 сотих ер майдонини электрон ауксион савдоларисиз фуқаро М.Э. номига расмийлаштириб беришни таклиф қилишган.
Наманган вилоятида ер майдонини ноқонуний йўл билан расмийлаштириб беришни ваъда қилган шахсларнинг жиноий ҳаракатларига чек қўйилди. Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими ва унинг шериги фуқародан 11 500 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.
Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари бошланди.
Тезкор тадбир ва қўлга олиш тафсилотлари
Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти хабарига кўра, ноқонуний битимнинг олди ҳамкорликдаги рейд давомида олинган:
Ҳамкорликдаги операция: Тезкор тадбир Департаментнинг Наманган вилояти бошқармаси ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари иштирокида ташкил этилди;
Ушланган шахслар: Норин-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими Х.Д. ҳамда унинг жиноий шериги бўлган фуқаро Б.А. бевосита пулларни қабул қилиб олаётган пайтда қўлга олинди;
Ер фирибгарлиги режаси: Аниқланишича, гумонланувчилар ўзаро тил бириктирган ҳолда, фуқаро М.Э.нинг ишончига кирган. Улар Мингбулоқ тумани ҳудудида жойлашган 40 сотих ер майдонини расмий электрон аукцион савдоларига чиқармасдан, тўғридан-тўғри унинг номига расмийлаштириб беришни ваъда қилишган;
Келишилган сумма: Фирибгарлар ушбу «хизмат»лари эвазига 11 500 АҚШ доллари талаб қилишган ва айнан шу маблағни олаётганда ашёвий далиллар билан қўлга тушган.
Жиноят иши ва қонуний оқибатлар
Қонунга хилоф хатти-ҳаракатлар бўйича тегишли моддалар билан иш очилди:
Моддалар: Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 25, 168-моддаси (фирибгарликка суиқасд қилиш) ҳамда 28, 211-моддаси (пора беришда иштирокчилик) билан жиноят иши қўзғатилди;
Тергов жараёни: Айни пайтда ушбу шахсларнинг бошқа эҳтимолий коррупцион ва ноқонуний ер савдоси схемаларига алоқадорлигини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…