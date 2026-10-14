Наманганда ирригация тизими ходими жиноят устида қўлга олинди

·37·Жамият
Наманганда ирригация тизими ходими жиноят устида қўлга олинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Наманган вилоятида ер майдонини ноқонуний расмийлаштириб беришни ваъда қилган ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими Х.Д. ва унинг шериги Б.А.
  • 11 500 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни олаётган вақтда қўлга олинди.
  • Гумонланувчилар Мингбулоқ туманидаги 40 сотих ер майдонини электрон ауксион савдоларисиз фуқаро М.Э. номига расмийлаштириб беришни таклиф қилишган.

Наманган вилоятида ер майдонини ноқонуний йўл билан расмийлаштириб беришни ваъда қилган шахсларнинг жиноий ҳаракатларига чек қўйилди. Ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими ва унинг шериги фуқародан 11 500 АҚШ доллари миқдоридаги маблағни олаётган вақтда ашёвий далиллар билан ушланди.

Ҳолат юзасидан ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан жиноят иши қўзғатилиб, дастлабки тергов ҳаракатлари бошланди.

Тезкор тадбир ва қўлга олиш тафсилотлари

Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти хабарига кўра, ноқонуний битимнинг олди ҳамкорликдаги рейд давомида олинган:

  • Ҳамкорликдаги операция: Тезкор тадбир Департаментнинг Наманган вилояти бошқармаси ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари иштирокида ташкил этилди;

  • Ушланган шахслар: Норин-Сирдарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ходими Х.Д. ҳамда унинг жиноий шериги бўлган фуқаро Б.А. бевосита пулларни қабул қилиб олаётган пайтда қўлга олинди;

  • Ер фирибгарлиги режаси: Аниқланишича, гумонланувчилар ўзаро тил бириктирган ҳолда, фуқаро М.Э.нинг ишончига кирган. Улар Мингбулоқ тумани ҳудудида жойлашган 40 сотих ер майдонини расмий электрон аукцион савдоларига чиқармасдан, тўғридан-тўғри унинг номига расмийлаштириб беришни ваъда қилишган;

  • Келишилган сумма: Фирибгарлар ушбу «хизмат»лари эвазига 11 500 АҚШ доллари талаб қилишган ва айнан шу маблағни олаётганда ашёвий далиллар билан қўлга тушган.

Жиноят иши ва қонуний оқибатлар

Қонунга хилоф хатти-ҳаракатлар бўйича тегишли моддалар билан иш очилди:

  • Моддалар: Мазкур ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 25, 168-моддаси (фирибгарликка суиқасд қилиш) ҳамда 28, 211-моддаси (пора беришда иштирокчилик) билан жиноят иши қўзғатилди;

  • Тергов жараёни: Айни пайтда ушбу шахсларнинг бошқа эҳтимолий коррупцион ва ноқонуний ер савдоси схемаларига алоқадорлигини аниқлаш бўйича тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Наманган вилоятиНорин-СирдарёИрригация тизимлари ҳавза бошқармасиФирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарликАндижонда ер сотмоқчи бўлганлар ушланди: 39 минг долларлик фирибгарлик31 июл 22:23«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди«Боғчадаги даҳшат»: Наманганда омбор мудири 5 ёшли қизалоқни зўрлагани маълум бўлди22 сентябр 19:38Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлди18 сентябр 23:12Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)15 май 16:47Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушландиҚибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди21 июл 01:02Наманганда ҳаж учун пул олган фирибгар қўлга олиндиНаманганда ҳаж учун пул олган фирибгар қўлга олинди20 апрел 09:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди