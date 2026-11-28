Гукеш Доммараджу 3-партиядан сўнг Жавоҳир Синдоровдан узр сўради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Женева шаҳрида ўтаётган жаҳон чемпионлиги матчининг учинчи партиясидан сўнг ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу ўзбекистонлик Жавоҳир Синдоровдан узр сўради.
- Гукеш ўйин давомида йўталиб, рақибига ноқулайлик туғдиргани учун кечирим сўраган бўлса, Жавоҳир Синдоров бунга самимий жавоб қайтарди.
- 60 юришга чўзилган кескин беллашув дуранг билан якунланди ва умумий ҳисоб 1,5 : 1,5 кўринишини олди.
Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтаётган шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги матчининг учинчи партиясидан сўнг амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу ўзбекистонлик даъвогар Жавоҳир Синдоровдан узр сўради. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) матбуот хизмати маълум қилди.
Шахмат тахтаси ёнидаги самимий мулоқот
Федерациянинг расмий Instagram саҳифасида эълон қилинган видеолавҳада 60 юришга чўзилган кескин беллашув дуранг билан якунлангач, рақиблар ўртасида бўлиб ўтган қисқа суҳбат акс этган. Маълум бўлишича, Гукеш ўйин давомида йўталиб, рақибига ноқулайлик туғдиргани учун кечирим сўраган:
«Ростдан ҳам йўталим учун жуда афсусдаман», — деди ҳиндистонлик гроссмейстер.
«Ҳеч қандай муаммо йўқ», — дея самимий жавоб қайтарди Жавоҳир Синдоров.
FIDE матбуот хизмати икки ёш юлдузнинг ўзаро ҳурматини эътироф этиб, ушбу лавҳани «Партиядан сўнг икки жентльмен» дея изоҳлади.
Матч тафсилотлари ва навбатдаги партия
Айни дамда Женевадаги жаҳон тожи учун курашда мувозанат сақланиб турибди ва ўзбекистонлик гроссмейстерни муҳим қўллаб-қувватлов кутмоқда:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
3-партия натижаси
60-юришда дуранг қайд этилди
Матчнинг умумий ҳисоби
1,5 : 1,5 (учта партиянинг барчаси дуранг билан тугади)
4-партия санаси ва ранглар
Бугун, 28 ноябрь куни бўлиб ўтади (Гукеш оқ, Синдоров қора доналарда ўйнайди)
Махсус қўллаб-қувватлов
Женевада Жавоҳир Синдоровни Қозоғистон аёллар терма жамоаси етакчиси Бибисара Асаубаева шахсан қўллаб-қувватламоқда
Сизнингча, бугун, 28 ноябрь куни бўлиб ўтадиган 4-партияда қора доналарда ўйнайдиган Жавоҳир Синдоров амалдаги жаҳон чемпиони Гукешга қарши қандай тактика танлайди?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ҳамда Женевадаги жаҳон чемпионлиги баҳсларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…