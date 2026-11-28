Бразилияда яшин бир зарбада 20 та сигирни нобуд қилди
Бразилияда кучли бўрон вақтида далани яшин уриши оқибатида бир фермер 20 бош қорамолидан айрилди. Табиий офат натижасида фермерга тахминан 13 минг фунт стерлинг миқдорида зарар етган. Ҳайвонлар кучли ёмғир ёғган кунлардан кейин, 25 ноябрь, чоршанба куни эрталаб ўлик ҳолда топилган. Бу ҳақда Need To Know нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа Бразилиянинг жануби-шарқий қисмидаги Эспириту-Санту штатига қарашли Мимозу-ду-Сул муниципалитетининг Катунэ қишлоқ ҳудудида содир бўлган. Ҳодиса 23 ноябрь, душанба ва 24 ноябрь, сешанба кунлари кузатилган кучли бўронлар пайтида юз берган.
Ўша вақтда қорамоллар яйловда ўтлаб юрган бўлган. Кутилмаганда далани яшин урган ва натижада подадаги 20 та ҳайвоннинг барчаси нобуд бўлган. Ҳодиса акс этган видеоларда ўтлоқ майдонида ҳар томонга сочилиб ётган ҳайвонлар таналарини кўриш мумкин. Айрим кадрларда уларнинг ёнида калхатларга ўхшаш қушлар ҳам борлиги акс этган.
Фермер Наттан Астольфонинг айтишича, нобуд бўлган барча қорамоллар Нелоре зотига мансуб бўлган. Ушбу ҳайвонлар наслчилик ва бузоқларни сотиш мақсадида боқилган. Фермер қорамолчилик билан болалигидан шуғулланиб келади ва бу касб унинг оиласида авлоддан-авлодга ўтиб келаётган анъана ҳисобланади.
Ҳайвонлар ферманинг асосий биноларидан тахминан 500 метр узоқликдаги яйловдан топилган. Бироқ ҳудудга етиб боришнинг ўзи анча қийин бўлган. Кучли ёмғир натижасида ер лойга айланиб, қорамоллар таналарини олиб чиқиш ва уларни кўмиш ишлари жиддий муаммога айланган.
Шу сабабли махсус техникалар жалб қилиниб, лойқа ердан ўтиш учун йўл очилган. Шундан кейингина нобуд бўлган ҳайвонларни бир жойга олиб бориш ва кўмиш ишларини амалга ошириш имкони пайдо бўлган.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, фермер кўрган молиявий зарар тахминан 100 минг Бразилия реалига, яъни 13 минг фунт стерлингга тенг.
35 ёшли Наттан Астольфо ўз фермасида бундай ҳодиса биринчи марта содир бўлаётганини айтди. Унинг таъкидлашича, табиий офат натижасида бундай катта йўқотишга учраш унинг учун оғир зарба бўлган.
Шунга қарамай, фермер умидини йўқотмасликка, эътиқоди ва ишончига суяниб, ушбу қийинчиликни енгиб ўтишга ҳаракат қилаётганини билдирган.
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…