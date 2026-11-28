Учкўприк туманида қарздорлик эвазига чойхона хатланди
Жамият1 дақиқа ўқиш1
Кредит, солиқ ва давлат божи бўйича қарздорликни ўз вақтида тўламаслик оқибатида қарздорнинг мулки ҳам хатловга олиниши мумкин.
Бюронинг Ёзёвон бўлими томонидан қарздор К. Э.га нисбатан юритилаётган ижро ҳужжатлари доирасида унга тегишли бўлган нотурар бино-иншоот — чойхона хатланди.
Қарздорлик ўз вақтида бартараф этилмагани сабабли мажбурий ижро чоралари қўлланилди.
Унутманг: қарзни тўламаслик унинг йўқолишига эмас, мажбурий ижро чораларига сабаб бўлади.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…