Шавкат Мирзиёев Япония парламентининг Вакиллар палатасида учрашув ўтказди

  • 19 декабрь 2019, 10:50
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  • Жамият
    • Шавкат Мирзиёев Япония парламентининг Вакиллар палатасида учрашув ўтказди
    Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Японияга ташрифи учинчи куни ушбу мамлакат парламентининг қуйи палатасида учрашувдан бошланди. Бу ҳақда Президент матбуот хизмати хабар бермоқда.

    Шавкат Мирзиёев Вакиллар палатаси раиси Тадамори Осима билан Ўзбекистон-Япония парламентлараро муносабатларини янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилди.

    Япония парламентининг Ўзбекистон билан дўстлик лигаси фаол ишлаётгани катта мамнуният билан қайд этилди.

    Кунчиқар мамлакатнинг парламентаризм соҳасидаги тажрибасини ўрганиш бўйича қўшма тадбирлар ўтказиш ва ўзаро алмашинувларни кенгайтиришга келишиб олинди.

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