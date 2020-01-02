Президентни танқид қилиш мумкинми? Нега буни ҳеч ким қилмайди?

  • 02 январь 2020, 08:00
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  • Жамият
    • Президентни танқид қилиш мумкинми? Нега буни ҳеч ким қилмайди?
    Фото: Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги
    Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги директори Алтер Эго лойиҳасига берган интервьюсида нима сабабдан Ўзбекистон Президенти ҳақида танқидий мақолалар эълон қилинмаслиги ҳақидаги саволга жавоб берди.

    «Фикрингизга қўшилмайман, танқид қилишяпти. Яқинда ‘Gazeta.uz’да бир мақола ўқидим, танқидий. Нега Президентни танқид қилишмайди? Бу савол — менга эмас. Демак, бунга сабаб йўқ. Билмадим, биз барча ҳуқуқ ва имкониятларни беряпмиз. Масалан, нега сиз танқид қилмайсиз?», — дейди Комил Алламжонов.

    Бошловчи эса ушбу саволга «Менга ҳаммаси ёқяпти», деб жавоб берди.
    «Демак, кўпчиликка ёқяпти», — дея сўзларини якунлайди Алламжонов.

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