28 йил аввал Ислом Каримов Президент сифатида биринчи марта қасамёд қилганди (видео)

  • 04 январь 2020, 20:00
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  • Жамият
    • 28 йил аввал Ислом Каримов Президент сифатида биринчи марта қасамёд қилганди (видео)
    Ислом Каримов 1992 йил 4 январь куни Ўзбекистон Президенти сифатида илк бор қасамёд қабул қилганди. У 1991 йил 29 декабрь куни бўлиб ўтган Президент сайловида 87,1 фоиз овоз билан ғалаба қозонган эди.

    Кейинчалик Ислом Каримов яна уч марта — 2000 йил 22 январида, 2008 йил 16 январида ва 2015 йил 15 апрелида Ўзбекистон Президенти сифатида тантанали қасамёд қилди. У 2016 йил 2 сентябрига қадар — умрининг охиригача Ўзбекистонга раҳбарлик қилди.

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    » » 28 йил аввал Ислом Каримов Президент сифатида биринчи марта қасамёд қилганди (видео)
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