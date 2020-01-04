28 йил аввал Ислом Каримов Президент сифатида биринчи марта қасамёд қилганди (видео)
Ислом Каримов 1992 йил 4 январь куни Ўзбекистон Президенти сифатида илк бор қасамёд қабул қилганди. У 1991 йил 29 декабрь куни бўлиб ўтган Президент сайловида 87,1 фоиз овоз билан ғалаба қозонган эди.
Кейинчалик Ислом Каримов яна уч марта — 2000 йил 22 январида, 2008 йил 16 январида ва 2015 йил 15 апрелида Ўзбекистон Президенти сифатида тантанали қасамёд қилди. У 2016 йил 2 сентябрига қадар — умрининг охиригача Ўзбекистонга раҳбарлик қилди.
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