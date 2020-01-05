«Капиталбанк» бошқаруви раиси муддатидан аввал ишдан кетди
Фото: "Капиталбанк"
2019 йил июн ойиидан бери «Капиталбанк»ни бошқариб келган Олег Ким ўз хоҳиши билан истеъфога чиқди, деб ёзади «Spot» нашри.
Қайд этилишича, 2019 йил 30 декабрда банк кенгашининг йиғилиши бўлиб ўтган ва унда бошқарув раиси Олег Кимнинг ваколатларини 2020 йил 3 январдан муддатидан олдин бекор қилиш масаласи кўрилган.
Таъкидланишича, Олег Ким банкни ихтиёрий равишда тарк этган. Энди банкни 4 январдан бошлаб шу вақтга қадар бошқарув раисининг ўринбосари бўлиб ишлаётган Aлексей Глушченко вақтинча бошқариб туради.
“Замин” янгиликларини “Facebook”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Жамият » «Капиталбанк» бошқаруви раиси муддатидан аввал ишдан кетди